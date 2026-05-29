УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини Атака РФ на Запоріжжя
1 292 0

У Запоріжжі через атаку РФ спалахнула пожежа в багатоповерхівці. ФОТОрепортаж

Вночі 29 травня внаслідок російської атаки по Запоріжжю сталася пожежа та було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізька область ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, у будинку понівечені вікна та балкони.

Дві жінки дістали поранення

Згодом Федоров уточнив, що внаслідок удару постраждали дві жінки віком 80 та 47 років.

"Осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини дістали 80-річна та 47-річна жінки. Їм вже надається медична допомога", - повідомив він.

Очільник ОВА також зазначив, що на місці атаки працюють рятувальники, комунальні служби та медики, які допомагають мешканцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Запоріжжя: 15 постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки атаки

Атака РФ на Запоріжжя 29 травня
Атака РФ на Запоріжжя 29 травня
Атака РФ на Запоріжжя 29 травня
Атака РФ на Запоріжжя 29 травня
Атака РФ на Запоріжжя 29 травня
Атака РФ на Запоріжжя 29 травня
Атака РФ на Запоріжжя 29 травня
Атака РФ на Запоріжжя 29 травня
Атака РФ на Запоріжжя 29 травня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Полтавщину: Повітряні сили попереджали про ракету

Автор: 

Запоріжжя (2557) обстріл (34215) Запорізька область (4909) Запорізький район (579)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 