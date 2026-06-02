Раскрыто шесть каналов сбыта "трофейного" оружия: изъято 130 гранатометов и почти 20 тысяч патронов, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки незаконной продажи "трофейного" оружия и боеприпасов в различных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

канал торговли оружием
Ликвидировано шесть подпольных каналов сбыта

По результатам комплексных мер ликвидировано шесть подпольных каналов сбыта средств поражения и задержаны организаторы сделок.

Среди изъятого у злоумышленников - автоматы Калашникова, в частности новейшие российские - АК-12, а также 130 противотанковых гранатометов, более 380 боевых гранат и почти 20 тысяч патронов различного калибра.

Задержаны военные

Так, в Киевской и Донецкой областях задержаны сразу четверо действующих и бывших военных, которые тайно вывозили оружие из прифронтовых районов востока Украины для продажи.

Правоохранители задержали одного из фигурантов в столичном регионе, когда он доставал из багажника автомат Калашникова и гранатомет для сбыта. Еще трое злоумышленников задержаны в Краматорске.

В Хмельницкой области подозрение было предъявлено бывшему военнослужащему, который после ухода в отставку планировал "заработать" на сбыте вооружений, вывезенных с передовой.

Во время обысков у мужчины обнаружены тайники, которые он устроил в собственном доме и в доме своих родителей.

При осмотре тайников правоохранители изъяли автомат АКС-74, 16 боевых гранат, 74 тротиловые шашки, 1,2 кг пороха и более 3 тысяч патронов.

В Кировоградской области разоблачен дельц, который привлек знакомых из разных регионов для продажи ручных гранат, а также двух автоматов Калашникова, среди которых – АК-12 с патронами.

Сотрудники СБУ задержали организатора преступления "на горячем", когда он пытался реализовать партию оружия и боеприпасов.

На Буковине задержан еще один фигурант, который во время службы в зоне боевых действий собрал для продажи арсенал гранат типа РГО и Ф-1.

Чтобы скрытно переправлять их клиентам, он маскировал "заказы" в почтовых посылках среди провизии.

В Харькове подозрение было предъявлено 16-летнему юноше, который пытался продать российский автомат Калашникова с четырьмя заряженными магазинами и тремя боевыми гранатами.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта и задержали его "на горячем" во время сбыта вооружений в центре прифронтового города.

 В Запорожье разоблачен делец, который подбирал преступников для продажи 150 ручных осколочных гранат, вывезенных из зоны боевых действий на южном фронте.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Досвід беззбройного протистояння Українців, у 2022 році, московській навалі, та ЗЛОЧИННІЙ бездіяльності як осіб з Урядового кварталу95, так і їх призначенцями областях та районах, змушує Українців самостійно вживати дієвих заходів щодо забезпечення себе озброєнням для протистояння московським окупантам!
Кабміндічі з Оманським, з 2020 року, тільки мародерять на крові Українців та створюють корупційні «шламбауми» в галузях економіки, для знищення України із середини, допомагаючи ******!!
