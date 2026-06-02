Викрито шість каналів продажу "трофейної" зброї: вилучено 130 гранатометів і майже 20 тисяч набоїв, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Ліквідовано шість підпільних каналів збуту
За результатами комплексних заходів ліквідовано шість підпільних каналів збуту засобів ураження і затримано організаторів оборудок.
Серед вилученого у зловмисників - автомати Калашникова, зокрема новітні російські - АК-12, а також 130 протитанкових гранатометів, понад 380 бойових гранат і майже 20 тисяч набоїв різного калібру.
Затримано військових
Так, у Київській та Донецькій областях затримано одразу чотирьох діючих та колишніх військових, які приховано вивозили зброю з фронтових районів сходу України для продажу.
Правоохоронці затримали одного з фігурантів у столичному регіоні, коли він діставав з багажника автомат Калашникова і гранатомет для збуту. Ще трьох зловмисників затримано в Краматорську.
На Хмельниччині підозру отримав колишній військовослужбовець, який після виходу у відставку планував "заробити" на збуті озброєнь, вивезених з передової.
Під час обшуків у чоловіка виявлено схрони, які він облаштував у власному домоволодінні та в будинку своїх батьків.
Під час огляду схованки правоохоронці вилучили автомат АКС-74, 16 бойових гранат, 74 тротилові шашки, 1,2 кг пороху і понад 3 тисячі набоїв.
У Кіровоградській області викрито ділка, який залучив знайомих із різних регіонів для продажу ручних гранат, а також двох автоматів Калашникова, серед яких – АК-12 з набоями.
Співробітники СБУ затримали організатора злочину "на гарячому", коли він намагався реалізувати партію зброї та боєприпасів.
На Буковині затримано ще одного фігуранта, який під час служби в зоні бойових дій зібрав для продажу арсенал гранат типу РГО та Ф-1.
Щоб приховано переправляти їх клієнтам, він маскував "замовлення" у поштових посилках серед провізії.
У Харкові підозру отримав 16-річний юнак, який намагався продати російський автомат Калашникова з чотирма спорядженими магазинами і трьома бойовими гранатами.
Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому" під час збуту озброєнь у центрі прифронтового міста.
У Запоріжжі викрито ділка, який підшукував кримінальників для продажу 150 ручних осколкових гранат, вивезених із зони бойових дій на південному фронті.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
