Викрито шість каналів продажу "трофейної" зброї: вилучено 130 гранатометів і майже 20 тисяч набоїв, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

канал торгівлі зброєю
Ліквідовано шість підпільних каналів збуту

За результатами комплексних заходів ліквідовано шість підпільних каналів збуту засобів ураження і затримано організаторів оборудок.

Серед вилученого у зловмисників - автомати Калашникова, зокрема новітні російські - АК-12, а також 130 протитанкових гранатометів, понад 380 бойових гранат і майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

Затримано військових

Так, у Київській та Донецькій областях затримано одразу чотирьох діючих та колишніх військових, які приховано вивозили зброю з фронтових районів сходу України для продажу.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів у столичному регіоні, коли він діставав з багажника автомат Калашникова і гранатомет для збуту. Ще трьох зловмисників затримано в Краматорську.

На Хмельниччині підозру отримав колишній військовослужбовець, який після виходу у відставку планував "заробити" на збуті озброєнь, вивезених з передової.

Під час обшуків у чоловіка виявлено схрони, які він облаштував у власному домоволодінні та в будинку своїх батьків.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили автомат АКС-74, 16 бойових гранат, 74 тротилові шашки, 1,2 кг пороху і понад 3 тисячі набоїв.

У Кіровоградській області викрито ділка, який залучив знайомих із різних регіонів для продажу ручних гранат, а також двох автоматів Калашникова, серед яких – АК-12 з набоями.

Співробітники СБУ затримали організатора злочину "на гарячому", коли він намагався реалізувати партію зброї та боєприпасів.

На Буковині затримано ще одного фігуранта, який під час служби в зоні бойових дій зібрав для продажу арсенал гранат типу РГО та Ф-1.

Щоб приховано переправляти їх клієнтам, він маскував "замовлення" у поштових посилках серед провізії.

У Харкові підозру отримав 16-річний юнак, який намагався продати російський автомат Калашникова з чотирма спорядженими магазинами і трьома бойовими гранатами.

Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому" під час збуту озброєнь у центрі прифронтового міста.

 У Запоріжжі викрито ділка, який підшукував кримінальників для продажу 150 ручних осколкових гранат, вивезених із зони бойових дій на південному фронті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Досвід беззбройного протистояння Українців, у 2022 році, московській навалі, та ЗЛОЧИННІЙ бездіяльності як осіб з Урядового кварталу95, так і їх призначенцями областях та районах, змушує Українців самостійно вживати дієвих заходів щодо забезпечення себе озброєнням для протистояння московським окупантам!
Кабміндічі з Оманським, з 2020 року, тільки мародерять на крові Українців та створюють корупційні «шламбауми» в галузях економіки, для знищення України із середини, допомагаючи ******!!
02.06.2026 14:38 Відповісти
Ти при своєму розумі? Ця зброя вивозилася та продавалася не для "власного захисту", а для кримінальних розборок!
02.06.2026 15:34 Відповісти
Вчинений Злочин, має бути покараним!
ОГЛЯД
судової практики
Верховного Суду у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов'язаних з корупцією кримінальних правопорушень
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/Oglyad_VS_koryp_pravoporush.pdf
02.06.2026 15:40 Відповісти
Торговці смертю мають отримувати 20 річні терміни і на відбудову України. Дещева робоча сила.
02.06.2026 16:26 Відповісти
 
 