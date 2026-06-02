Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"
Украинское дерби на "Ролан Гаррос-2026" завершилось победой Марты Костюк над Элиной Свитолиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua.
Детали
Как отмечается, Костюк одержала победу в трех сетах и пробилась в дебютный полуфинал на турнирах Большого шлема.
Элина Свитолина (Украина) - Марта Костюк (Украина) - 3:6, 6:2, 2:6.
