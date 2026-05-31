Свитолина победила Бенчич: На Ролан Гаррос будет первый украинский четвертьфинал
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua.
Пятая подряд победа
Так, в четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла 11-ю ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария).
Элина провела седьмое очное противостояние против Белинды и одержала пятую победу – пятую подряд. В частности, в этом году Свитолина выиграла у Бенчич в 1/8 финала турнира серии 1000 в Дубае.
Следующая соперница
Следующей соперницей Свитолиной станет Марта Костюк, которая в четвертом круге выбила Игу Свентек.
Элина в шестой раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос и поборется за первый полуфинал.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела стадию 1/8 финала и завоевала путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
