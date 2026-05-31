Свитолина победила Бенчич: На Ролан Гаррос будет первый украинский четвертьфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2026 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пятая подряд победа

Так, в четвертом раунде украинка в трех сетах переиграла 11-ю ракетку мира Белинду Бенчич (Швейцария).

Элина провела седьмое очное противостояние против Белинды и одержала пятую победу – пятую подряд. В частности, в этом году Свитолина выиграла у Бенчич в 1/8 финала турнира серии 1000 в Дубае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три победы за день: украинки Свитолина, Костюк и Стародубцева покорили "Ролан Гаррос" в Париже

Следующая соперница

Следующей соперницей Свитолиной станет Марта Костюк, которая в четвертом круге выбила Игу Свентек.

Элина в шестой раз в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос и поборется за первый полуфинал.

Читайте также: Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA 1000 в Риме

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Марта Костюк успешно преодолела стадию 1/8 финала и завоевала путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.