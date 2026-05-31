Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"
Украинская теннисистка Марта Костюк успешно прошла стадию 1/8 финала и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua.
В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Игу Свёнтек из Польши.
В первой партии Марта дважды уступала Иге с брейком и отыграла одну подачу на сет, но сумела со счета 4:5 взять три гейма подряд. Во второй Свёнтек начала с брейка, а затем украинка взяла шесть геймов подряд.
Костюк провела четвертое очное противостояние против Свёнтек и одержала первую победу. Ранее Марта ни разу не брала у Иги даже сет.
Кто станет следующей соперницей?
В четвертьфинале Ролан Гаррос Костюк сразится либо с Элиной Свитолиной, либо с Белиндой Бенчич.
Марта впервые в карьере сыграет в четвертьфинале мейджора в Париже и во второй раз на турнирах Grand Slam. В 2024 году Костюк провела матч 1/4 финала на Australian Open, в котором уступила Коко Гофф.
Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось добраться до четвертьфинала РГ. Элина играла в Париже на этой стадии в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах.
Костюк выиграла 16-й матч подряд, ни разу не проиграв на грунте в этом сезоне. В марте перед Ролан Гаррос она стала победительницей турниров WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.
