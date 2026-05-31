РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10438 посетителей онлайн
Новости Костюк выиграла турнир
1 808 7

Костюк обыграла третью ракетку мира и вышла в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Марта Костюк пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк успешно прошла стадию 1/8 финала и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Костюк впервые победила Свёнтек и вышла в четвертьфинал

В четвертом раунде украинка в двух сетах переиграла третью ракетку мира Игу Свёнтек из Польши.

В первой партии Марта дважды уступала Иге с брейком и отыграла одну подачу на сет, но сумела со счета 4:5 взять три гейма подряд. Во второй Свёнтек начала с брейка, а затем украинка взяла шесть геймов подряд.

Костюк провела четвертое очное противостояние против Свёнтек и одержала первую победу. Ранее Марта ни разу не брала у Иги даже сет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костюк выиграла турнир WTA 1000, обыграв в финале "нейтральную" россиянку

Кто станет следующей соперницей?

В четвертьфинале Ролан Гаррос Костюк сразится либо с Элиной Свитолиной, либо с Белиндой Бенчич.

Марта впервые в карьере сыграет в четвертьфинале мейджора в Париже и во второй раз на турнирах Grand Slam. В 2024 году Костюк провела матч 1/4 финала на Australian Open, в котором уступила Коко Гофф.

Костюк стала лишь второй украинкой после Элины Свитолиной, которой удалось добраться до четвертьфинала РГ. Элина играла в Париже на этой стадии в 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 годах.

Костюк выиграла 16-й матч подряд, ни разу не проиграв на грунте в этом сезоне. В марте перед Ролан Гаррос она стала победительницей турниров WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.

Читайте также: Три победы за день: украинки Свитолина, Костюк и Стародубцева покорили «Ролан Гаррос» в Париже

Автор: 

спорт (2483) Костюк Марта (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красуня!!!
показать весь комментарий
31.05.2026 14:23 Ответить
Оце діло!!!!! Молодчинка!!! а не якийсь там Забарний на 106 хвилині.....
показать весь комментарий
31.05.2026 14:35 Ответить
А кацапик, получается, полный матч отыграл?
показать весь комментарий
31.05.2026 14:37 Ответить
я вам більше скажу Мотя сафонов після відходу Доннаруми став основним кіпером... А Забарний грае від випадку до випадку. Луїс Енріке певно випустив його в кінці матчу щоб дорожче продати...
показать весь комментарий
31.05.2026 15:08 Ответить
Это тебе васятка гена орлов лично расказал? Шевалье был основным после отхода итальянца, мотя встал в рамку после травмы Шевалье! Забарный играл почти все матчи чемпионата Франции. Учи матчасть, лапотный
показать весь комментарий
31.05.2026 15:47 Ответить
Совет долбодятлам - меньше читать спорт сру.
показать весь комментарий
31.05.2026 15:51 Ответить
показать весь комментарий
31.05.2026 16:29 Ответить
 
 