Костюк обіграла третю ракетку світу і вийшла в чвертьфінал "Ролан Гаррос"
Українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала стадію 1/8 фіналу та здобула путівку до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на sport.ua.
Костюк вперше перемогла Свьонтек та вийшла до чвертьфіналу
У четвертому раунді українка у двох сетах переграла третю ракетку світу Ігу Свьонтек із Польщі.
У першій партії Марта двічі поступалася Ізі з брейком і відіграла одну подачу на сет, але зуміла з рахунку 4:5 взяти три гейми поспіль. У другій Свьонтек почала з брейку, а потім українка взяла шість геймів поспіль.
Костюк провела четверте очне протистояння проти Свьонтек і здобула першу перемогу. Раніше Марта жодного разу не брала в Іги навіть сет.
Хто стане наступною суперницею?
У чвертьфіналі Ролан Гаррос Костюк побореться або з Еліною Світоліною, або з Беліндою Бенчіч.
Марта вперше у кар'єрі зіграє у чвертьфіналі мейджору в Парижі та вдруге на турнірах Grand Slam. У 2024 році Костюк провела матч 1/4 фіналу на Australian Open, у якому поступилася Коко Гофф.
Костюк стала лише другою українкою після Еліни Світоліної, якій вдалося дістатися чвертьфіналу РГ. Еліна грала в Парижі на цій стадії у 2015, 2017, 2020, 2023, 2025 роках.
Костюк виграла 16-й матч поспіль, жодного разу не програвши на грунті цього сезону. Марта до Ролан Гаррос стала переможницею змагань WTA 250 у Руані та WTA 1000 у Мадриді.
