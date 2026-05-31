Світоліна перемогла Бенчич. На Ролан Гаррос-2026 буде перший український чвертьфінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 7) пройшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції 2026.

П’ята поспіль перемога

Так, у четвертому раунді українка у трьох сетах переграла 11-ту ракетку світу Белінду Бенчич (Швейцарія).

Еліна провела сьоме очне протистояння проти Белінди і здобула п'яту перемогу поспіль. Зокрема, цього року Світоліна виграла у Бенчич у 1/8 фіналу тисячника в Дубаї.

Наступна суперниця

Наступною суперницею Світоліної буде Марта Костюк, яка у четвертому колі вибила Ігу Свьонтек.

Еліна вшосте в кар'єрі зіграє у чвертьфіналі Ролан Гаррос і побореться за перший півфінал.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк успішно подолала стадію 1/8 фіналу та здобула путівку до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.