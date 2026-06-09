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Новости Фото Конфискованные автомобили
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Предприниматель на Закарпатье торговал автомобилями, ввезенными для военных: его задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье полицейские задержали предпринимателя, который продавал автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Продавал автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи для ВСУ

Как отмечается, фигурант продал два автомобиля - Hyundai Santa Fe и SsangYong - за 6 000 долларов. Его задержали именно во время продажи авто. Сейчас предпринимателю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

конфискованные автомобили
конфискованные автомобили
конфискованные автомобили
конфискованные автомобили
конфискованные автомобили
конфискованные автомобили

Раскрыли преступную схему ввоза транспортных средств на иностранной регистрации под видом гуманитарной помощи для нужд военных оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи отделения полиции №1 Хустского районного управления полиции. К ней причастен физическое лицо-предприниматель, владеющий СТО.

Предпринимателя задержали во время получения денег за два автомобиля

Он уже договорился о продаже трех автомобилей и даже получил залог. Во время получения средств за две машины его задержали правоохранители в процессуальном порядке. Также изъяли транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил Украины, технические паспорта, разнообразную документацию, а также 6 000 долларов. В целом мужчина рассчитывал заработать 10 000 долларов за продажу трех транспортных средств.

Все изъятые транспортные средства помещены на специальную площадку для хранения временно задержанных транспортных средств.

Подозрение

  • На основании полученных доказательств полицейские объявили подозрение предпринимателю по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины – продажа товаров (предметов) гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенная в значительном размере и по предварительному сговору группой лиц. В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 702 тыс. грн.
  • Санкция статьи предусматривает наказание – до семи лет лишения свободы. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Хустская окружная прокуратура.

Автор: 

Закарпатская область (2763) Хустский район (8) Іза (2)
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ну а шо робити у Хусті власснику СТО?? не провідником же через кордон заробляти...
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09.06.2026 15:22 Ответить
За місце провідника через кордон треба заплатити грубі гроші. А їх (гроші) спочатку треба "заробити"...
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09.06.2026 15:28 Ответить
я думав що "койоти" стоять нижче у ієрархії, ніж власники СТО.
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09.06.2026 15:30 Ответить
Та не може бути!! Там усі патріоти! Може відсотків 99 контрабандою заробляють...а так, усі інші - волонтери!!!Причепилися, сто пудра не поділився
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09.06.2026 15:28 Ответить
Таких мудаків на olx, avtoria сотні
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09.06.2026 16:07 Ответить
 
 