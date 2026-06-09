Предприниматель на Закарпатье торговал автомобилями, ввезенными для военных: его задержали. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Закарпатье полицейские задержали предпринимателя, который продавал автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Продавал автомобили, ввезенные в качестве гуманитарной помощи для ВСУ

Как отмечается, фигурант продал два автомобиля - Hyundai Santa Fe и SsangYong - за 6 000 долларов. Его задержали именно во время продажи авто. Сейчас предпринимателю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.













Раскрыли преступную схему ввоза транспортных средств на иностранной регистрации под видом гуманитарной помощи для нужд военных оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи отделения полиции №1 Хустского районного управления полиции. К ней причастен физическое лицо-предприниматель, владеющий СТО.

Предпринимателя задержали во время получения денег за два автомобиля

Он уже договорился о продаже трех автомобилей и даже получил залог. Во время получения средств за две машины его задержали правоохранители в процессуальном порядке. Также изъяли транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в качестве гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил Украины, технические паспорта, разнообразную документацию, а также 6 000 долларов. В целом мужчина рассчитывал заработать 10 000 долларов за продажу трех транспортных средств.

Все изъятые транспортные средства помещены на специальную площадку для хранения временно задержанных транспортных средств.

Подозрение