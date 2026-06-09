Підприємець на Закарпатті торгував автівками, ввезеними для військових: його затримали. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліцейські затримали підприємця, який продавав автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Продавав автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ

Як зазначається, фігурант продав два автомобілі - Hyundai Santa Fe та SsangYong - за 6 000 доларів. Його затримали саме під час продажу авто. Нині підприємцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.













Викрили злочинну схему ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації під виглядом гуманітарної допомоги для потреб військових оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції. До неї причетний фізична особа-підприємець, який володіє СТО.

Підприємця затримали під час отримання грошей за два авто

Він вже домовився про продаж трьох авто і навіть отримав завдаток. Під час отримання коштів за дві машини його затримали правоохоронці в процесуальному порядку. Також вилучили транспортні засоби, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб Збройних Сил України, технічні паспорти, різноманітну документацію, а також 6 000 доларів. Загалом чоловік розраховував заробити 10 000 доларів за продаж трьох транспортних засобів.

Усі вилучені транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Підозра