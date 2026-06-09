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Новини Фото Конфісковані авто
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Підприємець на Закарпатті торгував автівками, ввезеними для військових: його затримали. ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліцейські затримали підприємця, який продавав автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

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Продавав автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ

Як зазначається, фігурант продав два автомобілі - Hyundai Santa Fe та SsangYong - за 6 000 доларів. Його затримали саме під час продажу авто. Нині підприємцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

конфісковані авто
конфісковані авто
конфісковані авто
конфісковані авто
конфісковані авто
конфісковані авто

Викрили злочинну схему ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації під виглядом гуманітарної допомоги для потреб військових оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції. До неї причетний фізична особа-підприємець, який володіє СТО.

Підприємця затримали під час отримання грошей за два авто

Він вже домовився про продаж трьох авто і навіть отримав завдаток. Під час отримання коштів за дві машини його затримали правоохоронці в процесуальному порядку. Також вилучили транспортні засоби, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб Збройних Сил України, технічні паспорти, різноманітну документацію, а також 6 000 доларів. Загалом чоловік розраховував заробити 10 000 доларів за продаж трьох транспортних засобів.

Усі вилучені транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Підозра

  • На підставі отриманих доказів поліцейські оголосили підозру підприємцю за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України - продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі та за попередньою змовою групою осіб. Нині йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 702 тис. грн застави.
  • Санкція статті передбачає покарання - до семи років ув’язнення. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хустська окружна прокуратура.

Автор: 

Закарпатська область (2263) Хустський район (8) Хуст (2)
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ну а шо робити у Хусті власснику СТО?? не провідником же через кордон заробляти...
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09.06.2026 15:22 Відповісти
За місце провідника через кордон треба заплатити грубі гроші. А їх (гроші) спочатку треба "заробити"...
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09.06.2026 15:28 Відповісти
я думав що "койоти" стоять нижче у ієрархії, ніж власники СТО.
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09.06.2026 15:30 Відповісти
Та не може бути!! Там усі патріоти! Може відсотків 99 контрабандою заробляють...а так, усі інші - волонтери!!!Причепилися, сто пудра не поділився
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09.06.2026 15:28 Відповісти
 
 