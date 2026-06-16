Врача ВЛК подозревают в оформлении фиктивной беременности для увольнения военнослужащей со службы. ФОТО

Под процессуальным руководством Харьковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении врачу-акушеру-гинекологу, являющейся членом военно-врачебной комиссии одного из военно-медицинских клинических центров региона.

По данным следствия, она предложила военнослужащей за деньги оформить документы о несуществующей беременности, чтобы в дальнейшем уволиться со службы, пишет Цензор.НЕТ.

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В конце апреля 2026 года военнослужащая обратилась к врачу из-за подозрения на беременность. После обследования подозреваемая сообщила, что беременности нет, однако предложила оформить фиктивные медицинские документы. Сначала она требовала 3 тыс. долларов США, а впоследствии снизила сумму до 2,5 тыс. долларов США. За эти средства обещала повлиять на должностных лиц медицинских учреждений и членов ВЛК для принятия необходимых решений.

В мае 2026 года для подтверждения фиктивной беременности подозреваемая направила военнослужащую в частный медицинский центр, где по предварительной договоренности был выдан протокол УЗИ с указанием беременности сроком 6-7 недель без обследования. После этого женщину направили в коммунальное учреждение здравоохранения для постановки на учет как беременную.

9 июня 2026 года врач получила 2,5 тысячи долларов США неправомерной выгоды. После передачи средств ее задержали.

Во время обысков были изъяты деньги, мобильные телефоны, медицинская документация, бланки, копии протоколов УЗИ и другие доказательства.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемой меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Ей инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

В настоящее время проверяется причастность других должностных лиц частных и коммунальных медицинских учреждений Харькова к совершению этого уголовного правонарушения.

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