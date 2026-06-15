Торговля людьми через фиктивный брак: женщину с инвалидностью использовали в схеме выезда мужчины за границу. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона было предъявлено подозрение начальнику контрольно-технического пункта одной из воинских частей Харьковской области и его сообщнику по фактам незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины и торговли людьми.
По данным следствия, в мае 2026 года подозреваемые организовали схему выезда за границу мужчины призывного возраста, который не имел законных оснований покидать территорию Украины во время военного положения, сообщает Цензор.НЕТ.
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Для реализации замысла они использовали 27-летнюю женщину с инвалидностью II группы, которая находилась в уязвимом положении и зависела от одного из сообщников. Мужчина, знакомый с потерпевшей более 10 лет, по версии следствия, воспользовался ее доверием и сложными жизненными обстоятельствами, чтобы склонить ее к фиктивному браку с незнакомым ей мужчиной.
После регистрации брака мужчина должен был использовать статус супруга лица с инвалидностью в качестве формального основания для выезда за пределы Украины. За свои услуги подозреваемые требовали 10 тысяч долларов США.
27 мая 2026 года под контролем правоохранителей в отделе ГРАГС Харьковской области был зарегистрирован брак с признаками фиктивности. В тот же день задокументировано получение части оговоренной суммы — 5 тысяч долларов США.
После передачи средств военнослужащего и его сообщника задержали. Во время обысков изъяты деньги, мобильные телефоны и документы потерпевшей.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Также наложен арест на их имущество. Проверяется причастность подозреваемых к другим фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.
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