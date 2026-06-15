Торгівля людьми через фіктивний шлюб: жінку з інвалідністю використали у схемі виїзду чоловіка за кордон. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру начальнику контрольно-технічного пункту однієї з військових частин Харківщини та його спільнику за фактами незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України та торгівлі людьми.
За даними слідства, у травні 2026 року підозрювані організували схему виїзду за кордон чоловіка призовного віку, який не мав законних підстав залишати територію України під час воєнного стану, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Для реалізації задуму вони використали 27-річну жінку з інвалідністю ІІ групи, яка перебувала у вразливому становищі та залежала від одного зі спільників. Чоловік, знайомий із потерпілою понад 10 років, за версією слідства, скористався її довірою та складними життєвими обставинами, аби схилити до фіктивного шлюбу з незнайомим їй чоловіком.
Після реєстрації шлюбу чоловік мав використати статус чоловіка особи з інвалідністю як формальну підставу для виїзду за межі України. За свої послуги підозрювані вимагали 10 тисяч доларів США.
27 травня 2026 року під контролем правоохоронців у відділі ДРАЦС Харківської області було зареєстровано шлюб з ознаками фіктивності. Того ж дня задокументовано отримання частини обумовленої суми - 5 тисяч доларів США.
Після передачі коштів військовослужбовця та його спільника затримали. Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони та документи потерпілої.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Також накладено арешт на їхнє майно. Перевіряється причетність підозрюваних до інших фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.
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