Ищут взрывчатку, патрулируют улицы и помогают в реабилитации: как служат собаки 25-й бригады Нацгвардии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На прошлой неделе 25-я бригада имени князя Аскольда Национальной гвардии Украины продемонстрировала журналистам свою тренировочную базу кинологов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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На территории базы расположены вольеры со служебными собаками, кухня, где для них готовят еду, душевая, ветеринарный пункт, где их осматривают, проводят профилактические мероприятия, такие как обработка от клещей и чистка ушей, лечат и даже делают легкие операции - например, зашивают раны. У всех есть личное дело, сертификат, паспорт, а также собственная аптечка.





Эти собаки обучены обнаруживать оружие, боеприпасы, взрывчатку, опасные предметы и искать людей. В данное время вместе с военными бригады занимаются патрулированием улиц, охраной общественного порядка, блокпостов, задержанием нарушителей, а также выполняют задачи в прифронтовых зонах. Кроме того, находят обломки сбитых вражеских БПЛА, которые могут представлять угрозу для гражданских лиц. При этом тренируются ежедневно. У каждой есть свой кинолог.

Журналисты смогли увидеть, на что способны служебные собаки.

Временный исполняющий обязанности командира кинологической роты Владимир продемонстрировал навыки своего пса породы бельгийская овчарка по кличке Рональд. За выполненные задания и команды собака получает мяч для игры.

"Для него игра даже интереснее лакомства", - объясняет Владимир.

Также кинологи вывели к присутствующим лабрадора Джерели - очень ласковую собаку, которую привлекают к канистерапии (участвует в реабилитации и эмоциональном восстановлении людей).