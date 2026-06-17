УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15959 відвідувачів онлайн
Новини Фото Тренування службових собак
460 8

Шукають вибухівку, патрулюють вулиці та допомагають у реабілітації: як служать собаки 25-ї бригади Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Минулого тижня 25-та бригада імені князя Аскольда Нацгвардії України показала журналістам свою тренувальну базу кінологів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На території бази розташовані вольєри із службовими собаками, кухня, де для них готують їжу, душова, ветеринарний пункт, де їх оглядають, проводять профілактичні заходи, як-от обробка від кліщів та чистка вух, лікують і навіть роблять легкі операції – наприклад, зашивають рани. Усі мають особову справу, сертифікат, паспорт, а також власну аптечку.

тренувальна база кінологів
тренувальна база кінологів

Ці собаки навчені виявляти зброю, боєприпаси, вибухівку, небезпечні предмети та шукати людей. Нині разом із військовими бригади займаються патрулюванням вулиць, охороною громадського порядку, блокпостів, затриманням порушників, а також виконують завдання у прифронтових зонах. Крім того, знаходять уламки збитих ворожих БПЛА, які можуть становити загрозу цивільним. До того ж тренуються щодня. У кожної є свій кінолог.

Журналісти мали змогу побачити, що вміють службові собаки.

Тимчасовий виконувач обов’язків командира кінологічної роти Володимир продемонстрував навички свого пса породи бельгійська вівчарка Рональда. За виконані завдання та команди собака отримує м’яч для гри.

"Йому гра навіть цікавіша за смаколик", - пояснює Володимир.

Також кінологи вивели до присутніх лабрадора Джерелі – дуже тактильного пса, якого залучають до каністерапії (бере участь у реабілітації та емоційному відновленні людей).

тренувальна база кінологів Нацгвардії

Автор: 

собаки (106) Національна гвардія НГУ (1803)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
могли би і окремі душові кабінки зробити. Все ж собаки там різної статі.
показати весь коментар
17.06.2026 16:53 Відповісти
Може їх по черзі, одностаттєвими групами водять.))

Головне, щоб і екіпірування на рівні було..броніки, шоломи, взуття.
показати весь коментар
17.06.2026 17:13 Відповісти
і турнікєти якісні.
показати весь коментар
17.06.2026 17:22 Відповісти
Мій чоловік, покійний, у лютому тоді комбез й взуття нашого давно померлого пса віддав рятувальникам - бо статті були, що песи дуже мерзнуть й травмують лапи при пошуках людей під завалами. В них теж повинно бути нормальне забезпечення.
показати весь коментар
17.06.2026 17:54 Відповісти
ну це ж напевно все імпорт, навряд чи у нас таке виробляють.
показати весь коментар
17.06.2026 17:57 Відповісти
Та наврядчи..я у звичайному зоомагазі поруч з будинком купувала..років 12-15 тому. То якщо для песів спецпризначення - то краще замовляти. Щоб комбез був з кевларом, взуття з металевим стаканом на поліуритані..але на той час і оте ще передали, згодилось.
показати весь коментар
17.06.2026 18:06 Відповісти
фігасє! Я думав що взуття просто роблять з кевларової тканини, а там ще якійсь металевий стакан з поліуретановою підошвою. Я у цьому не обізнаний, бо більше по котам.
показати весь коментар
17.06.2026 18:13 Відповісти
В мене теж 2 кицькі є))) стосовно спецодягу - там дофіга всього..і неопренові боти жаростійкі, антизковзькі, оті - щоб не пробили лапи... Тріксі багато чого виробляє.
показати весь коментар
17.06.2026 18:36 Відповісти
 
 