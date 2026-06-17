Шукають вибухівку, патрулюють вулиці та допомагають у реабілітації: як служать собаки 25-ї бригади Нацгвардії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Минулого тижня 25-та бригада імені князя Аскольда Нацгвардії України показала журналістам свою тренувальну базу кінологів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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На території бази розташовані вольєри із службовими собаками, кухня, де для них готують їжу, душова, ветеринарний пункт, де їх оглядають, проводять профілактичні заходи, як-от обробка від кліщів та чистка вух, лікують і навіть роблять легкі операції – наприклад, зашивають рани. Усі мають особову справу, сертифікат, паспорт, а також власну аптечку.





Ці собаки навчені виявляти зброю, боєприпаси, вибухівку, небезпечні предмети та шукати людей. Нині разом із військовими бригади займаються патрулюванням вулиць, охороною громадського порядку, блокпостів, затриманням порушників, а також виконують завдання у прифронтових зонах. Крім того, знаходять уламки збитих ворожих БПЛА, які можуть становити загрозу цивільним. До того ж тренуються щодня. У кожної є свій кінолог.

Журналісти мали змогу побачити, що вміють службові собаки.

Тимчасовий виконувач обов’язків командира кінологічної роти Володимир продемонстрував навички свого пса породи бельгійська вівчарка Рональда. За виконані завдання та команди собака отримує м’яч для гри.

"Йому гра навіть цікавіша за смаколик", - пояснює Володимир.

Також кінологи вивели до присутніх лабрадора Джерелі – дуже тактильного пса, якого залучають до каністерапії (бере участь у реабілітації та емоційному відновленні людей).