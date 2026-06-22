СБУ разоблачила еще 8 пророссийских интернет-агитаторов в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Служба безопасности задержала ещё восьмерых прокремлёвских агитаторов в разных регионах Украины. Злоумышленники выступали в поддержку вооружённой агрессии РФ, призывали к усилению обстрелов Украины, а также оправдывали военные преступления рашистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Киев
Так, в Киеве киберспециалисты СБУ задержали инкассатора охранной компании, который в Telegram-каналах распространял фейки о Силах обороны и призывал к захвату Украины.
Кроме того, во время рабочих поездок он тайно фотографировал блокпосты и мобильные группы ТЦК, отмечал их геолокации, а затем "сливал" эту информацию в мессенджер с призывами сорвать мобилизацию.
Сумы
В Сумах подозрение было предъявлено администратору Telegram-канала, который восхвалял боевиков вооруженных группировок РФ за регулярные обстрелы областного центра.
Кроме того, блогер призвал рашистов нанести удар по Украине ядерной ракетой "Сармат".
Днепропетровская область
В Днепре разоблачили участницу подпольной ячейки фейкового "народного правления". Согласно материалам дела, женщина призывала к государственному перевороту в Украине и отрицала военные преступления РФ, в частности массированные обстрелы украинских городов.
Зафиксировано, как фигурантка публиковала враждебный контент на своих страницах в Facebook и TikTok с общей аудиторией почти 8 тысяч пользователей.
Также задержан житель Кривого Рога, который в чатах Telegram-каналов призывал РФ атаковать Киев ядерным оружием.
Черниговская область
В Черниговской области военная контрразведка СБУ и ГБР разоблачили мобилизованного, который в разговорах с коллегами по службе отрицал факт полномасштабной агрессии РФ против Украины.
По показаниям свидетелей, фигурант регулярно высказывался в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления рашистов.
Правоохранители задержали его в Полтаве, куда он сбежал из воинской части после прохождения подготовки в учебном центре.
Житомирская область
В Житомирской области киберспециалисты СБУ разоблачили двух безработных, которые в чатах Telegram-каналов восхваляли кремлевский режим и вооруженные группировки РФ.
Также зафиксировано, как один из них оправдывал военные преступления рашистов в Буче, а другой - призывал к усилению ударов по позициям Сил обороны управляемыми авиабомбами.
Одесская область
В Одесской области контрразведчики СБУ задержали агитатора, который призывал рашистов к захвату региона и его "присоединению" к составу РФ.
Для распространения вражеской пропаганды фигурант участвовал в онлайн-эфирах, которые транслировались в TikTok с территории РФ.
Инициированные Службой безопасности лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в интересах РФ.
В настоящее время им сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
- препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований в особый период;
- умышленные действия, направленные на разжигание национальной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства;
- самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, совершенное в условиях военного положения;
- пропаганда войны;
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация её участников.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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