Российские войска более 50 раз атаковали Днепропетровщину: есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска более 50 раз наносили удары по Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия массированных атак

Вследствие обстрелов погибла женщина, ещё девять человек получили ранения.

В Никопольском районе спасатели ликвидировали пожары в квартире многоэтажного дома, частном домовладении и экосистеме. Также повреждены почтовые отделения, колледж, автозаправочная станция и жилая застройка.

Читайте также: Реформа профессионального образования на деле: как "Интерпайп" меняет ПТУ в Днепре

Разрушения в районах области

Помимо Никопольского района, повреждения зафиксированы в Криворожском, Синельниковском и Каменском районах. Там пострадала инфраструктура.