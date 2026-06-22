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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины Атака беспилотников на Днепропетровщину
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Российские войска более 50 раз атаковали Днепропетровщину: есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня российские войска более 50 раз наносили удары по Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Последствия массированных атак

Вследствие обстрелов погибла женщина, ещё девять человек получили ранения.

В Никопольском районе спасатели ликвидировали пожары в квартире многоэтажного дома, частном домовладении и экосистеме. Также повреждены почтовые отделения, колледж, автозаправочная станция и жилая застройка.

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Разрушения в районах области

Помимо Никопольского района, повреждения зафиксированы в Криворожском, Синельниковском и Каменском районах. Там пострадала инфраструктура.

Обстрелы Днепропетровской области

Обстрелы Днепропетровской области

Обстрелы Днепропетровской области

Обстрелы Днепропетровской области

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