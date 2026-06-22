Российские войска более 50 раз атаковали Днепропетровщину: есть погибшие и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня российские войска более 50 раз наносили удары по Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС.
Последствия массированных атак
Вследствие обстрелов погибла женщина, ещё девять человек получили ранения.
В Никопольском районе спасатели ликвидировали пожары в квартире многоэтажного дома, частном домовладении и экосистеме. Также повреждены почтовые отделения, колледж, автозаправочная станция и жилая застройка.
Разрушения в районах области
Помимо Никопольского района, повреждения зафиксированы в Криворожском, Синельниковском и Каменском районах. Там пострадала инфраструктура.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль