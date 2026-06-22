Російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровщину: є загибла та поранені. ФОТОрепортаж

Протягом дня російські війська понад 50 разів атакували Дніпропетровську область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС.

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Наслідки масованих атак

Унаслідок обстрілів загинула жінка, ще дев’ять людей зазнали поранень.

У Нікопольському районі рятувальники ліквідували пожежі у квартирі багатоповерхового будинку, приватному домоволодінні та екосистемі. Також пошкоджені поштові відділення, коледж, автозаправна станція та житлова забудова.

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Руйнування у районах області

Крім Нікопольського району, пошкодження зафіксовані у Криворізькому, Синельниківському та Кам’янському районах. Там постраждала інфраструктура.