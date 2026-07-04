Двухмесячный ребенок умер от истощения из-за голода в Днепре: мать задержана. ФОТО

Полиция Днепра задержала мать двухмесячного ребенка по подозрению в совершении действий, повлекших смерть младенца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Днепропетровской области.

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По данному факту полицейские возбудили два уголовных дела — злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком и оставление малолетнего ребенка без помощи, повлекшее его смерть.







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Подробности трагедии

Как отмечается, 28 июня около 16:50 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела малолетнего ребенка в детской коляске в одной из комнат общежития. Взрослых в помещении не было.

По результатам розыскных мероприятий полицейские Днепровского районного управления полиции № 2 оперативно установили местонахождение матери ребенка.

"В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что 34-летняя женщина длительное время не обеспечивала двухмесячной дочери надлежащего ухода и питания. Несмотря на критическое состояние ребенка, она не обратилась за медицинской помощью и оставила младенца без присмотра", — говорится в сообщении.

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После смерти девочки женщина не сообщила о случившемся медикам или полиции, а перенесла коляску с телом в другую комнату общежития.

Что стало причиной смерти ребенка?

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стало критическое истощение организма, вызванное длительным недоеданием.

Также правоохранители установили, что у женщины есть ещё один ребёнок — двухлетний сын. В целях обеспечения безопасности малолетнего сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей изъяли ребёнка из семьи. Мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Предварительно установлено, что семья не состояла на учете в службе по делам детей.

Мать задержана

34-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжается досудебное расследование.