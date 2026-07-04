Двомісячна дитина померла від виснаження через голод у Дніпрі: матір затримано. ФОТО

Поліція Дніпра затримала матір двомісячної дитини за підозрою у вчиненні дій, що спричинили смерть немовляти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Дніпропетровської області.

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За вказаним фактом поліцейські розпочали два кримінальні провадження - злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та залишення малолітньої дитини без допомоги, що спричинило її смерть.







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Деталі щодо трагедії

Як зазначається, 28 червня близько о 16:50 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла малолітньої дитини у дитячому візочку в одній із кімнат гуртожитку. Дорослих у приміщенні не було.

За результатами розшукових заходів поліцейські Дніпровського районного управління поліції № 2 оперативно встановили місцеперебування матері дитини.

"Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що 34-річна жінка тривалий час не забезпечувала двомісячній доньці належного догляду та харчування. Попри критичний стан дитини вона не звернулася по медичну допомогу та залишила немовля без догляду", - йдеться у повідомленні.

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Після смерті дівчинки жінка не повідомила про подію медиків чи поліцію, а перевезла візок із тілом до іншої кімнати гуртожитку.

Що стало причиною смерті дитини?

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стало критичне виснаження організму, спричинене тривалим недостатнім харчуванням.

Також правоохоронці встановили, що жінка має ще одну дитину - дворічного сина. З метою забезпечення безпеки малолітнього працівники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей вилучили дитину з родини. Хлопчик перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

Попередньо встановлено, що сім’я не перебувала на обліку в службі у справах дітей.

Матір затримали

34-річну жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Триває досудове розслідування.