Двомісячна дитина померла від виснаження через голод у Дніпрі: матір затримано. ФОТО
Поліція Дніпра затримала матір двомісячної дитини за підозрою у вчиненні дій, що спричинили смерть немовляти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Дніпропетровської області.
За вказаним фактом поліцейські розпочали два кримінальні провадження - злісне невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та залишення малолітньої дитини без допомоги, що спричинило її смерть.
Деталі щодо трагедії
Як зазначається, 28 червня близько о 16:50 до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла малолітньої дитини у дитячому візочку в одній із кімнат гуртожитку. Дорослих у приміщенні не було.
За результатами розшукових заходів поліцейські Дніпровського районного управління поліції № 2 оперативно встановили місцеперебування матері дитини.
"Під час досудового розслідування поліцейські з'ясували, що 34-річна жінка тривалий час не забезпечувала двомісячній доньці належного догляду та харчування. Попри критичний стан дитини вона не звернулася по медичну допомогу та залишила немовля без догляду", - йдеться у повідомленні.
Після смерті дівчинки жінка не повідомила про подію медиків чи поліцію, а перевезла візок із тілом до іншої кімнати гуртожитку.
Що стало причиною смерті дитини?
За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті дитини стало критичне виснаження організму, спричинене тривалим недостатнім харчуванням.
Також правоохоронці встановили, що жінка має ще одну дитину - дворічного сина. З метою забезпечення безпеки малолітнього працівники ювенальної превенції спільно зі службою у справах дітей вилучили дитину з родини. Хлопчик перебуває в лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.
Попередньо встановлено, що сім’я не перебувала на обліку в службі у справах дітей.
Матір затримали
34-річну жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Триває досудове розслідування.
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