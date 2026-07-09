СБУ задержала на преступной схеме заместителя председателя Одесского облсовета. ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила одного из заместителей председателя Одесского областного совета, который вместе с сообщниками подозревается в вымогательстве 50 тысяч долларов США у местного предпринимателя.
Согласно материалам дела, за эти деньги чиновник обещал бизнесмену беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка вблизи портового города, передает Цензор.НЕТ.
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В случае отказа платить застройщику угрожали искусственным затягиванием подготовки документов.
Для реализации "схемы" фигурант привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководительницу инжиниринговой компании.
Сотрудники Службы безопасности зафиксировали преступления фигурантов и задержали их после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов США.
В ходе обысков в домах задержанных обнаружены документы и другие вещественные доказательства махинации.
В настоящее время заместителю председателя облсовета сообщено о подозрении. Решается вопрос о предъявлении подозрения другим участникам преступной схемы.
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