СБУ задержала на преступной схеме заместителя председателя Одесского облсовета. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила одного из заместителей председателя Одесского областного совета, который вместе с сообщниками подозревается в вымогательстве 50 тысяч долларов США у местного предпринимателя.

Согласно материалам дела, за эти деньги чиновник обещал бизнесмену беспрепятственное оформление разрешительных документов на строительство коттеджного городка вблизи портового города, передает Цензор.НЕТ.

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В случае отказа платить застройщику угрожали искусственным затягиванием подготовки документов.

Для реализации "схемы" фигурант привлек секретаря одного из поселковых советов Одесского района и руководительницу инжиниринговой компании.

Сотрудники Службы безопасности зафиксировали преступления фигурантов и задержали их после получения первой части взятки в размере 10 тысяч долларов США.

В ходе обысков в домах задержанных обнаружены документы и другие вещественные доказательства махинации.

В настоящее время заместителю председателя облсовета сообщено о подозрении. Решается вопрос о предъявлении подозрения другим участникам преступной схемы.







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