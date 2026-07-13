В спальном месте водитель прятал пассажира: на Буковине разоблачили организатора незаконной переправки людей. ФОТО
В пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку незаконной переправки мужчины через украинско-румынскую границу.
В Румынию на микроавтобусе с пассажирами направлялся гражданин Украины 1982 года рождения, пишет Цензор.НЕТ.
Подробности
Благодаря своевременно полученной оперативной информации сотрудники Черновицкого пограничного отряда инициировали углубленный досмотр транспортного средства.
В ходе проверки пограничный наряд обнаружил в спальном отсеке водителя гражданина Украины, который скрывался, пытаясь избежать пограничного контроля.
В ходе дальнейших мероприятий установлено, что житель Киевской области заплатил водителю 10 тысяч долларов США за незаконную переправку в Румынию.
В отношении нарушителя составлены материалы об административном правонарушении.
Водитель, организовавший противоправную схему, задержан и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль