В спальном месте водитель прятал пассажира: на Буковине разоблачили организатора незаконной переправки людей. ФОТО

В пункте пропуска "Порубное" пограничники Черновицкого отряда пресекли попытку незаконной переправки мужчины через украинско-румынскую границу.

В Румынию на микроавтобусе с пассажирами направлялся гражданин Украины 1982 года рождения, пишет Цензор.НЕТ.

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Благодаря своевременно полученной оперативной информации сотрудники Черновицкого пограничного отряда инициировали углубленный досмотр транспортного средства.

В ходе проверки пограничный наряд обнаружил в спальном отсеке водителя гражданина Украины, который скрывался, пытаясь избежать пограничного контроля.

В ходе дальнейших мероприятий установлено, что житель Киевской области заплатил водителю 10 тысяч долларов США за незаконную переправку в Румынию.

В отношении нарушителя составлены материалы об административном правонарушении.

Водитель, организовавший противоправную схему, задержан и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога

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