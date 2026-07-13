У спальному місці водія ховав пасажира: на Буковині викрили організатора незаконного переправлення осіб. ФОТО

У пункті пропуску "Порубне" прикордонники Чернівецького загону викрили спробу незаконного переправлення чоловіка через українсько-румунський кордон.

До Румунії мікроавтобусом із пасажирами прямував громадянин України 1982 року народження, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Завдяки завчасно отриманій оперативній інформації співробітники Чернівецького прикордонного загону ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.

Під час перевірки прикордонний наряд виявив у спальному відсіку водія громадянина України, який переховувався, намагаючись уникнути прикордонного контролю.

У ході подальших заходів встановлено, що житель Київської області заплатив водієві 10 тисяч доларів США за незаконне переправлення до Румунії.

Стосовно порушника складено матеріали про адміністративне правопорушення.

Водія, який організував протиправну схему, затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави

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