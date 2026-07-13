30 000 долларов за "жену-инвалида": в Киеве разоблачили дельца, который продавал фиктивные браки. ФОТОрепортаж

Столичные правоохранители задержали 52-летнего киевлянина, организовавшего схему по освобождению призывников из рядов Вооруженных сил Украины. Свои услуги по поиску женщин с группой инвалидности для заключения фиктивного брака он оценил в рекордные 30 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, пишет Цензор.НЕТ.

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Подробности

Организатор аферы нашел "клиента" — 25-летнего мужчину, которого недавно призвали на военную службу по мобилизации. Воспользовавшись психологическим состоянием новобранца, делец заверил его, что имеет "надежные связи" в государственных органах и может решить вопрос с демобилизацией.

План злоумышленника заключался в следующем:

Найти женщину с инвалидностью, которая согласилась бы за денежное вознаграждение официально вступить в брак с военнослужащим.

Оформить брак, который стал бы законным основанием для увольнения со службы.

Обеспечить быстрое прохождение документов через органы ЗАГС и ТЦК.

Свои "услуги" под ключ и организацию процесса делец оценил в 30 000 долларов.

Задержание и предъявление подозрения

Правоохранители зафиксировали противоправные действия киевлянина и задержали его. В ходе обысков у фигуранта изъяли вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к организации нелегального канала демобилизации.

В настоящее время организатору схемы официально сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием и содействия в незаконном освобождении от военной службы. Суд готовится избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит длительный срок лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают круг других лиц и "посредников", которые могли быть вовлечены в эту схему в государственных учреждениях.





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