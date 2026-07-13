$30 000 за "дружину з інвалідністю": у Києві викрили ділка, який продавав фіктивні шлюби. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці затримали 52-річного киянина, який організував схему для звільнення призовників із лав Збройних Сил України. Свої послуги з пошуку жінок із групою інвалідності для укладання фіктивного шлюбу він оцінив у рекордні 30 тисяч доларів США.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Організатор оборудки підшукав "клієнта" — 25-річного чоловіка, якого нещодавно призвали на військову службу за мобілізацією. Користуючись психологічним станом новобранця, ділок запевнив його, що має "надійні зв'язки" у державних органах і може вирішити питання з демобілізацією.

План зловмисника полягав у наступному:

Знайти жінку з інвалідністю, яка б погодилася за грошову винагороду офіційно розписатися з військовослужбовцем.

Оформити шлюб, який став би законною підставою для звільнення зі служби.

Забезпечити швидке проходження документів через органи РАЦС та ТЦК.

Свої "послуги" під ключ та організацію процесу ділок оцінив у 30 000 доларів.

Затримання та оголошення підозри

Правоохоронці задокументували протиправні дії киянина та затримали його. Під час обшуків у фігуранта вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до організації нелегального каналу демобілізації.

Наразі організатору схеми офіційно повідомили про підозру за фактом зловживання впливом та сприяння в незаконному звільненні від військової служби. Суд готується обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тривалий термін ув'язнення з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють коло інших осіб та "посередників", які могли бути залучені до цієї схеми в держустановах.





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