Одесса, Днепр, Тернополь, Ривно, Ивано-Франковск: в городах Украины проходят акции за возвращение Федорова и отставку Сырского. ФОТОрепортаж

Вечером 17 июля в ряде украинских городов проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны. Также раздаются призывы отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Одесса

В частности, акция в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова проходит в Одессе. По состоянию на 19:50 на Дерибасовской собралось более 500 человек.

Они держат плакаты с надписями "Уйдете на каникулы, когда выучите урок!", "За инновации. За Федорова", "Федоров — это действие" и "Федоров — министр. Реформам — да".

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске люди собрались на площади возле административного здания, чтобы выразить протест против увольнения бывшего министра обороны Михаила Федорова. Они держат плакаты с надписями: "Федоров — министр обороны!", "Сырского — прочь!", "Власть — это народ!", "Лучше дроны, а не люди", "Сильная армия — сильная Украина!".

По состоянию на 20:10 на площади возле административного здания собралось примерно 300 человек.

Днепр

Также на митинг против отставки Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины люди вышли и в Днепре.

На мероприятие собралось около 300 человек, их число растет. Участники митинга скандируют: "Во время войны нет каникул", "Нам нужна военная реформа", "Есть Федоров — есть надежда".

Помимо восстановления Федорова в должности министра обороны, раздаются призывы к отставке главнокомандующего Сырского. С собой участники протеста принесли плакаты-картонки и флаги.

Ривно

Продолжается акция против отстранения Михаила Федорова от должности министра обороны и в Ривно. На Театральной площади города собралось около 100 человек.

Они держат в руках плакаты с надписями и скандируют "Сырского вон!".

Люди требуют возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, отставки главнокомандующего Александра Сырского, а также борьбы с коррупцией и формирования постоянного правительства.

Черкассы

Акция также продолжается и в Черкассах. На Соборной площади города собралось около 150 человек.

Участники акции скандировали: "Победим в войне — пойдёте на каникулы", "Нет единоличным решениям", "Освобождайте пленных, а не Федорова". Проезжающие мимо автомобили сигналили в знак поддержки.

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