Спасатели ликвидировали масштабный пожар после российского удара по промышленному объекту на Полтавщине. ФОТОрепортаж
Спасатели потушили пожар, возникший в результате российской атаки в Полтавской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Подробности об атаке
Как отмечается, 17 июля российские войска нанесли удар по территории Полтавской области. В результате атаки на одном из промышленных объектов Полтавского района возник пожар.
Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали пожар. Информации о пострадавших или погибших не поступало.
К ликвидации последствий были привлечены спасатели ГСЧС и пожарные поезда Южной железной дороги.
Последствия
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