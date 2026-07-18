Спасатели ликвидировали масштабный пожар после российского удара по промышленному объекту на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Спасатели потушили пожар, возникший в результате российской атаки в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Подробности об атаке

Как отмечается, 17 июля российские войска нанесли удар по территории Полтавской области. В результате атаки на одном из промышленных объектов Полтавского района возник пожар.

Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали пожар. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

К ликвидации последствий были привлечены спасатели ГСЧС и пожарные поезда Южной железной дороги.

Последствия











