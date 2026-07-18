РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9949 посетителей онлайн
Новости Фото Удар россиян по Полтавщине
623 1

Спасатели ликвидировали масштабный пожар после российского удара по промышленному объекту на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Спасатели потушили пожар, возникший в результате российской атаки в Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности об атаке

Как отмечается, 17 июля российские войска нанесли удар по территории Полтавской области. В результате атаки на одном из промышленных объектов Полтавского района возник пожар.

Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели ликвидировали пожар. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

К ликвидации последствий были привлечены спасатели ГСЧС и пожарные поезда Южной железной дороги.

Последствия

пожар в Полтавской области
пожар в Полтавской области
пожар в Полтавской области
пожар в Полтавской области
пожар в Полтавской области
пожар в Полтавской области

Автор: 

обстрел (33815) пожар (6078) ГСЧС (5265) Полтавская область (1464) Полтавский район (145)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 