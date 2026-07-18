Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після російського удару по промисловому об’єкту на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок російської атаки на Полтавщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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Деталі щодо атаки

Як зазначається, 17 липня російські війська завдали удару по території Полтавської області. Внаслідок атаки на одному з промислових об’єктів Полтавського району виникла пожежа.

Попри загрозу повторних обстрілів рятувальники ліквідували пожежу. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

До ліквідації наслідків залучалися рятувальники ДСНС та пожежні потяги Південної залізниці.

Наслідки











