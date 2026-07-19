Ночная атака "шахедов": в Запорожье пострадал человек и вспыхнули пожары, на Николаевщине атакован объект энергетической инфраструктуры. ФОТОрепортаж

В ночь на 18 июля российские дроны нанесли удары по Запорожью и Николаевской области.

Об этом сообщают глава Запорожской ОГА Иван Федоров и глава Снигуровской ГВА Александр Павлов, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия в Запорожье

В Запорожье в результате вражеской атаки пострадал человек.

Также горит здание вуза.

Кроме того, в результате попадания вражеского беспилотника горит частный дом в одном из районов города.

Последствия в Николаевской области

В Снигуровке в Николаевской области российские захватчики атаковали объект энергетической инфраструктуры ударным БПЛА.

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