РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11692 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Николаевщины Атака беспилотников на Запорожье
730 2

Ночная атака "шахедов": в Запорожье пострадал человек и вспыхнули пожары, на Николаевщине атакован объект энергетической инфраструктуры. ФОТОрепортаж

В ночь на 18 июля российские дроны нанесли удары по Запорожью и Николаевской области.

Об этом сообщают глава Запорожской ОГА Иван Федоров и глава Снигуровской ГВА Александр Павлов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия в Запорожье

В Запорожье в результате вражеской атаки пострадал человек.

Также горит здание вуза.

Кроме того, в результате попадания вражеского беспилотника горит частный дом в одном из районов города.

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

атака на Запорожье

Последствия в Николаевской области

В Снигуровке в Николаевской области российские захватчики атаковали объект энергетической инфраструктуры ударным БПЛА.

Смотрите также: Рашисты нанесли удар по строительному супермаркету в Николаевской области: произошел масштабный пожар. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (5457) Николаевская область (2345) атака (1768) Баштанский район (18) Снигиревка (6)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 