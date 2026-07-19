Ночная атака "шахедов": в Запорожье пострадал человек и вспыхнули пожары, на Николаевщине атакован объект энергетической инфраструктуры. ФОТОрепортаж
В ночь на 18 июля российские дроны нанесли удары по Запорожью и Николаевской области.
Об этом сообщают глава Запорожской ОГА Иван Федоров и глава Снигуровской ГВА Александр Павлов, передает Цензор.НЕТ.
Последствия в Запорожье
В Запорожье в результате вражеской атаки пострадал человек.
Также горит здание вуза.
Кроме того, в результате попадания вражеского беспилотника горит частный дом в одном из районов города.
Последствия в Николаевской области
В Снигуровке в Николаевской области российские захватчики атаковали объект энергетической инфраструктуры ударным БПЛА.
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