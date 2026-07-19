Нічна атака "шахедів": у Запоріжжі постраждала людина та спалахнули пожежі, на Миколаївщині атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

У ніч на 18 липня російські дрони атакували Запоріжжя та Миколаївщину.

Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та очільник Снігурівської МВА Олександр Павлов, передає Цензор.НЕТ.

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Наслідки в Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждала людина.

Також горить будівля вишу.

Крім того, внаслідок влучання ворожого безпілотника горить приватний будинок в одному з районів міста.

Наслідки на Миколаївщині

У Снігурівці на Миколаївщині російські загарбники атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури ударним БпЛА.

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