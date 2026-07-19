Нічна атака "шахедів": у Запоріжжі постраждала людина та спалахнули пожежі, на Миколаївщині атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури. ФОТОрепортаж
У ніч на 18 липня російські дрони атакували Запоріжжя та Миколаївщину.
Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та очільник Снігурівської МВА Олександр Павлов, передає Цензор.НЕТ.
Наслідки в Запоріжжі
У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждала людина.
Також горить будівля вишу.
Крім того, внаслідок влучання ворожого безпілотника горить приватний будинок в одному з районів міста.
Наслідки на Миколаївщині
У Снігурівці на Миколаївщині російські загарбники атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури ударним БпЛА.
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