УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4277 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Миколаївщини Атака безпілотників на Запоріжжя
216 0

Нічна атака "шахедів": у Запоріжжі постраждала людина та спалахнули пожежі, на Миколаївщині атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури. ФОТОрепортаж

У ніч на 18 липня російські дрони атакували Запоріжжя та Миколаївщину.

Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та очільник Снігурівської МВА Олександр Павлов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки в Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок ворожої атаки постраждала людина.

Також горить будівля вишу.

Крім того, внаслідок влучання ворожого безпілотника горить приватний будинок в одному з районів міста.

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

атака на Запоріжжя

Наслідки на Миколаївщині

У Снігурівці на Миколаївщині російські загарбники атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури ударним БпЛА.

Дивіться також: Рашисти вдарили по будівельному супермаркету на Миколаївщині: була масштабна пожежа. ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник БпЛА (6123) Миколаївська область (2502) атака (1837) Баштанський район (18) Снігурівка (6)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 