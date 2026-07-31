В Киеве руководителей предприятия подозревают в загрязнении земли опасными медицинскими отходами, - ОГП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве директору предприятия по утилизации опасных отходов и его заместителю было предъявлено подозрение в загрязнении земель опасными веществами и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, окружающей среде нанесен ущерб на сумму свыше 2 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора, предприятие занималось сбором и утилизацией опасных, в частности медицинских, отходов, поступавших из более чем двух десятков киевских больниц и десятков медицинских учреждений из других регионов Украины.
По данным следствия, начиная с 2016 года отходы сжигали на арендованном земельном участке. При этом надлежащее хранение опасных материалов не обеспечивалось - их складировали прямо на земле, а экологический контроль за деятельностью предприятия фактически отсутствовал.
В ходе проверки специалисты Государственной экологической инспекции отобрали образцы почвы. По результатам исследований выявлено значительное превышение допустимых концентраций мышьяка, свинца, кадмия, нефтепродуктов, хлоридов и сульфатов.
Согласно заключению экспертизы, размер нанесенного окружающей среде ущерба превысил 2 млн грн.
Действия директора предприятия и его заместителя квалифицированы по ч. 1 ст. 239 (загрязнение земель) и ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права) Уголовного кодекса Украины.
Судом в отношении директора предприятия избрана мера пресечения в виде залога в размере почти 1 млн грн. Заместителю также сообщено о подозрении, продолжается досудебное расследование.
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