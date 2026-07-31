У Києві керівників підприємства підозрюють у забрудненні землі небезпечними медичними відходами, - ОГП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві директору підприємства з утилізації небезпечних відходів та його заступнику повідомили про підозру у забрудненні земель небезпечними речовинами та зловживанні повноваженнями. За даними слідства, довкіллю завдано збитків на понад 2 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генерального прокурора, підприємство займалося збиранням та утилізацією небезпечних, зокрема медичних, відходів, які надходили від понад двох десятків лікарень Києва та десятків медичних закладів з інших регіонів України.

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За даними слідства, починаючи з 2016 року відходи спалювали на орендованій земельній ділянці. Водночас належного зберігання небезпечних матеріалів не забезпечували – їх складували просто на ґрунті, а екологічний контроль за діяльністю підприємства фактично був відсутній.

Під час перевірки спеціалісти Державної екологічної інспекції відібрали зразки ґрунту. За результатами досліджень виявлено значне перевищення допустимих концентрацій миш'яку, свинцю, кадмію, нафтопродуктів, хлоридів і сульфатів.

За висновками експертизи, розмір завданої довкіллю шкоди перевищив 2 млн грн.











Дії директора підприємства та його заступника кваліфіковано за ч. 1 ст. 239 (забруднення земель) та ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права) Кримінального кодексу України.

Директору підприємства суд обрав запобіжний захід у вигляді застави майже 1 млн грн. Заступнику також повідомлено про підозру, триває досудове розслідування.

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