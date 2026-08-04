На Буковине раскрыли контрабанду сигарет на 4,4 млн грн: 105 тысяч пачек спрятали в газовой цистерне. ФОТОрепортаж

На украинско-молдавской границе в Черновицкой области пресекли попытку незаконно вывезти из Украины 105 тысяч пачек сигарет без акцизных марок.

Табачные изделия были спрятаны в специально оборудованном тайнике внутри газовой автоцистерны, сообщает Цензор.НЕТ.

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25 июля в пункт пропуска "Мамалыга - Кривая" прибыл грузовой автомобиль MAN с цистерной. Водитель сообщил, что она пуста и следует транзитом через Молдову к пункту пропуска "Мирное - Табаки" Одесской таможни.

Во время взвешивания таможенники установили, что транспортное средство почти на тонну тяжелее, чем указано в документах. После дополнительной проверки с помощью сканера в цистерне обнаружили скрытую конструкцию.

Правоохранители демонтировали передний люк и обнаружили 280 ящиков с сигаретами без акцизных марок - всего 105 тысяч пачек стоимостью более 4,4 миллиона гривен.

Под процессуальным руководством прокуроров Черновицкой областной прокуратуры 53-летнему водителю логистической компании сообщено о подозрении в контрабанде подакцизных товаров в крупных размерах.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 300 тысяч гривен. На грузовик, автоцистерну и изъятые табачные изделия наложен арест.

Санкция статьи предусматривает до 11 лет лишения свободы или штраф.













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