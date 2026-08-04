На Буковині викрили контрабанду сигарет на 4,4 млн. грн: 105 тисяч пачок сховали в газовій цистерні. ФОТОрепортаж
На українсько-молдовському кордоні в Чернівецькій області викрили спробу незаконно вивезти з України 105 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку.
Тютюнові вироби були заховані у спеціально обладнаному сховку всередині газової автоцистерни, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
25 липня до пункту пропуску "Мамалига - Крива" прибув вантажний автомобіль MAN із цистерною. Водій повідомив, що вона порожня, та прямує транзитом через Молдову до пункту пропуску "Мирне - Табаки" Одеської митниці.
Під час зважування митники встановили, що транспортний засіб майже на тонну важчий, ніж зазначено в документах. Після додаткової перевірки за допомогою сканера в цистерні виявили приховану конструкцію.
Правоохоронці демонтували передній люк і знайшли 280 коробів із сигаретами без акцизних марок - загалом 105 тисяч пачок вартістю понад 4,4 мільйона гривень.
За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 53-річному водію логістичної компанії повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 300 тисяч гривень застави. На вантажівку, автоцистерну та вилучені тютюнові вироби накладено арешт.
Санкція статті передбачає до 11 років позбавлення волі або штраф.
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