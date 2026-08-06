Фестиваль сапов в Ладыжине собрал почти 8 тысяч гостей и почти полмиллиона гривен для военных. ФОТОрепортаж

Музыкально-спортивный фестиваль BOH SUP FEST, который состоялся 1 августа 2026 года в Ладыжине Винницкой области, постепенно становится одним из крупнейших культурных событий Подолья.

Если в прошлом году мероприятие собрало около четырех тысяч посетителей, то в этом году на берегу Южного Буга, на городском пляже Ладыжина, собралось почти восемь тысяч человек, сообщает Цензор.НЕТ.

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Население самого города составляет около 20 тысяч жителей. Многие гости приехали на BOH SUP FEST из Винницы, Одесской области, Полтавы, Черкасс, Житомира и Киева.

На мероприятии присутствовали и иностранцы с семьями, которые также окунулись в украинскую фестивальную атмосферу. Организаторами BOH SUP FEST является благотворительный фонд "Тихо".

"Мы безмерно благодарны каждому гостю, волонтеру, артисту, партнеру и всей команде, которая создавала этот день. Именно благодаря вам удалось собрать 439 тысяч гривен в поддержку экипажа Vampire батальона "Фобос" 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ. Но у мероприятия есть еще одна важная миссия — вернуть людям название этой реки. Веками она была известна как Бог, и мы хотим, чтобы все больше украинцев открывали для себя эту страницу нашей истории. Мы верим, что именно с таких разговоров начинаются большие перемены", — отметила коммуникационный директор благотворительного фонда "Тихо" Анна Куренкова.

На фестивале выступили группы "Друга Рика", "Мотор’Ролла", PROBASS ∆ HARDI, alyona alyona, ХАС, а также "Барабанда", Валерия Вовк, MANTU и "М12".

Специальными блюдами гостей угощали победители кулинарного шоу "МастерШеф" Алина Бурик и Александр Зубко — рыбную уху, мясо и жареных карасей. На отдельной площадке бургеры готовил Алексей Новиков — самый сильный человек планеты 2020 года.

Соревнования на SUP-досках организовал Rapid SUP. Они проходили в четырех категориях: среди военнослужащих, мужчин, женщин и детей. Участники также приняли участие в благотворительной лотерее, где разыграли SUP-доску от Aqua Marina, карбоновое весло от Rapid SUP и подарки от партнеров Аскания FMCG и top Superfoods.

"Мы привезли программу, которую еще ни разу и нигде не играли", — отметил Артем Ткаченко, лидер группы PROBASS ∆ HARDI, — "это было очень круто, я тронут и смыслом, и масштабом этого фестиваля, спасибо организаторам, этот фестиваль должен жить как можно дольше".

Еще одним символическим моментом фестиваля стало создание его музыкальной темы. Лидер группы PROBASS ∆ HARDI приступил к работе над фестивальным гимном прямо во время мероприятия. Услышать композицию полностью можно будет уже после ее официального релиза.

"На фестивале было очень много классных знакомств с интересными людьми из Винницы, Ладыжина, Киева и Житомира. Спасибо всем организаторам за крутые и незабываемые эмоции", — рассказывает психолог Светлана Твердола.

Одной из ключевых идей фестиваля остается популяризация исторического названия реки Бог. Именно поэтому фестиваль получил название BOH SUP FEST. На протяжении веков река была известна под названиями Гипанис, Бог, Boh и Bug, а современное название Южный Буг закрепилось лишь в конце XIX века из-за ошибки картографов.

Организаторы стремятся привлечь внимание к этой странице украинской истории и инициировать более широкий общественный диалог о возвращении исторического названия реки.

Андрей Лиман, основатель БФ "Тихо", также сообщил, что фестиваль обязательно будет иметь продолжение. Уже в 2027 году BOH SUP FEST переедет в Паланский залив — один из самых живописных уголков Южного Буга вблизи Ладыжина. Именно там фестиваль планируют сделать еще более масштабным, с новыми спортивными, культурными и благотворительными мероприятиями.

Фестиваль проходил при поддержке Ладыжинского городского совета и Министерства культуры Украины.







