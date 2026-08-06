Фестиваль сапів у Ладижині зібрав майже 8 тисяч гостей та майже пів мільйона гривень для військових. ФОТОрепортаж

Музично-спортивний фестиваль BOH SUP FEST, який відбувся 1 серпня 2026 року в Ладижині Вінницької області, поступово стає однією з найбільших культурних подій Поділля.

Якщо минулого року захід об’єднав близько чотирьох тисяч відвідувачів, то цього року на березі Південного Бугу, на міському пляжі Ладижина, зібралися майже вісім тисяч людей, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Населення самого міста становить близько 20 тисяч жителів. Чимало гостей приїхали на BOH SUP FEST із Вінниці, Одещини, Полтави, Черкас, Житомира та Києва.

На заході були і іноземці із сім’ями, які також занурились в українську фестивальну атмосферу. Організаторами BOH SUP FEST є благодійний фонд "Тихо".

"Ми безмежно вдячні кожному гостю, волонтеру, артисту, партнеру й усій команді, яка творила цей день. Саме завдяки вам вдалося зібрати 439 тисяч гривень на підтримку екіпажу Vampire батальйону Fobos 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ. Але подія має ще одну важливу місію - повернути людям назву цієї річки. Століттями вона була відома як Бог, і ми хочемо, щоб дедалі більше українців відкривали для себе цю сторінку нашої історії. Ми віримо, що саме з таких розмов починаються великі зміни", - зазначила комунікаційна директорка благодійного фонду "Тихо" Ганна Куренкова.

На фестивалі виступили гурти "Друга Ріка", "Мотор’Ролла", PROBASS ∆ HARDI, alyona alyona, ХАС, а також "Барабанда", Валерія Вовк, MANTU і "М12".

Спеціальними стравами для гостей частували переможці кулінарного шоу "МастерШеф" Аліна Бурик та Олександр Зубко - рибну юшку, м’ясо та смажених карасів. На окремій локації бургери готував Олексій Новіков — найсильніша людина планети 2020 року.

Змагання на SUP-дошках організував Rapid SUP. Вони проходили у чотирьох категоріях: серед військовослужбовців, чоловіків, жінок і дітей. Учасники також взяли участь у благодійній лотереї, де розіграли SUP-дошку від Aqua Marina, карбонове весло від Rapid SUP та подарунки від партнерів Асканія FMCG і top Superfoods.

"Ми привезли програму, яку ще ніколи й ніде не грали", - зазначив Артем Ткаченко, лідер гурту PROBASS ∆ HARDI, - це було дуже круто, я зворушений і сенсом і масштабом цього фестивалю, дякую організаторам, цей фестиваль має жити якомога довше".

Ще одним символічним моментом фестивалю стало створення його музичної теми. Лідер гурту PROBASS ∆ HARDI розпочав роботу над фестивальним гімном просто під час події. Почути композицію повністю можна буде вже після її офіційного релізу.

"На фестивалі було дуже багато класних знайомств із цікавими людьми з Вінниці, Ладижина, Києва та Житомира. Дякую всім організаторам за круті й незабутні емоції", - розповідає психологиня Світлана Твердола.

Однією з ключових ідей фестивалю залишається популяризація історичної назви річки Бог. Саме тому фестиваль отримав назву BOH SUP FEST. Протягом століть річка була відома під назвами Гіпаніс, Бог, Boh і Bug, а сучасна назва Південний Буг закріпилася лише наприкінці XIX століття через помилку картографів.

Організатори прагнуть привернути увагу до цієї сторінки української історії та започаткувати ширший суспільний діалог щодо повернення історичної назви річки.

Андрій Лиман, засновник БФ "Тихо" також повідомив, що фестиваль обов'язково матиме продовження. Уже у 2027 році BOH SUP FEST переїде до Паланської затоки - одного з наймальовничіших куточків Південного Бугу поблизу Ладижина. Саме там фестиваль планують зробити ще масштабнішим, із новими спортивними, культурними та благодійними активностями.

Фестиваль проходив за підтримки Ладижинської міської ради та Міністерства культури України.







