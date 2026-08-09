Приют для животных горел на Киевщине: погибли собаки, уничтожена часть вольеров. ФОТОрепортаж

В ночь на 9 августа в Киевской области произошел пожар в приюте для животных "Сириус". В результате пожара погибли животные, была уничтожена часть вольеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС и полицию Киевской области.

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Потери и масштаб разрушений

Сообщение о пожаре в вольерах для животных на территории приюта в населенном пункте Федоровка Димерской территориальной громады поступило в Службу спасения в 04:29.

По прибытии спасателей было установлено, что горят вольеры для животных. В 05:55 пожар был ликвидирован на площади 300 кв. м.

В приюте говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание.

"Рано утром из-за сильного скачка напряжения произошло короткое замыкание в приюте, и, несмотря на наши действия, начался пожар. Сгорели часть вольеров, кухня, мастерская, инструменты и запасы еды. Мы спасли 70 собак, но 8 наших подопечных погибли", — заявили в приюте.

Реакция правоохранительных органов

Следователи Вышгородского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, повлекшего возникновение пожара (ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины). Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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