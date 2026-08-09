Притулок для тварин горів на Київщині: загинули собаки, знищено частину вольєрів. ФОТОрепортаж

У ніч на 9 серпня на Київщині сталась пожежа у притулку для тварин "Сіріус". Внаслідок пожежі загинули тварини, знищено частину вольєрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ДСНС та поліцію Київщини.

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Втрати та масштаб руйнувань

Повідомлення про пожежу у вольєрах для тварин на території притулку населеному пункті Федорівка Димерської територіальної громади надійшло до Служби порятунку о 04:29.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що горять вольєри для тварин. О 05:55 пожежу ліквідовано на площі 300 кв. м.

У притулку кажуть, що причиною пожежі стало коротке замикання.

"Рано вранці через великий стрибок напруги сталося коротке замикання у притулку і незважаючи на наші дії, почалася пожежа. Згоріли частина вольєрів, кухня, майстерня, інструменти та запаси їжі. Ми врятували 70 собак, але 8 наших підопічних загинули", – заявили у притулку.

Реакція правоохоронців

Слідчі Вишгородського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі (ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України). Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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