Сбежал из российской армии и незаконно пересек границу: на Закарпатье задержали россиянина. ФОТОРЕПОРТАЖ
Военнослужащие Чопского пограничного отряда задержали гражданина России, незаконно пересекшего государственную границу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Подробности
Неизвестного обнаружили примерно в 400 метрах от государственной границы. Мужчина двигался с территории Словакии в направлении Украины вне установленных пунктов пропуска. Его удалось остановить с помощью служебной собаки.
Задержанным оказался 24-летний гражданин РФ, уроженец Чеченской Республики. Он находился без документов, удостоверяющих личность.
В ходе проверочных мероприятий оперативники установили, что правонарушитель ранее проживал в Чечне. Когда его заставили подписать контракт с вооруженными силами России и поместили в одну из воинских частей, он сбежал оттуда и впоследствии выехал по поддельным документам в страны Европы. Там иностранец проживал длительное время. В Украину он решил попасть в обход пунктов пропуска.
За незаконное пересечение государственной границы Украины в отношении задержанного составлен протокол. Мужчина помещен в пункт временного содержания Чопского отряда. Он будет передан правоохранительным органам Словакии в порядке реадмиссии.
В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные меры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль