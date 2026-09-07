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Новости Фото Незаконное пересечение границы
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Сбежал из российской армии и незаконно пересек границу: на Закарпатье задержали россиянина. ФОТОРЕПОРТАЖ

Военнослужащие Чопского пограничного отряда задержали гражданина России, незаконно пересекшего государственную границу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

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Подробности

Неизвестного обнаружили примерно в 400 метрах от государственной границы. Мужчина двигался с территории Словакии в направлении Украины вне установленных пунктов пропуска. Его удалось остановить с помощью служебной собаки.

Задержанным оказался 24-летний гражданин РФ, уроженец Чеченской Республики. Он находился без документов, удостоверяющих личность.

В ходе проверочных мероприятий оперативники установили, что правонарушитель ранее проживал в Чечне. Когда его заставили подписать контракт с вооруженными силами России и поместили в одну из воинских частей, он сбежал оттуда и впоследствии выехал по поддельным документам в страны Европы. Там иностранец проживал длительное время. В Украину он решил попасть в обход пунктов пропуска.

За незаконное пересечение государственной границы Украины в отношении задержанного составлен протокол. Мужчина помещен в пункт временного содержания Чопского отряда. Он будет передан правоохранительным органам Словакии в порядке реадмиссии.

В настоящее время продолжаются необходимые процессуальные меры.

ГПСУ
ГПСУ
ГПСУ

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Автор: 

армия РФ (24175) Госпогранслужба (7488) Закарпатская область (2894)
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