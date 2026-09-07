Втік із російської армії та незаконно перетнув кордон: на Закарпатті затримали росіянина. ФОТОрепортаж
Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали громадянина Росії, який незаконно перетнув державний кордон України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Подробиці
Невідому особу виявили приблизно за 400 метрів від державного рубежу. Чоловік рухався з території Словаччини в напрямку України поза встановленими пунктами пропуску. Його вдалося зупинити за допомогою службового собаки.
Затриманим виявився 24-річний громадянин РФ, уродженець чеченської республіки. Він перебував без документів, що посвідчують особу.
Під час проведення перевірочних заходів оперативники встановили, що правопорушник раніше проживав в Чечні. Коли його примусили підписати контракт зі збройними силами Росії та помістили в одну з військових частин, він втік звідти і згодом виїхав за підробленими документами до країн Європи. Там іноземець проживав тривалий час. До України він вирішив потрапити в обхід пунктів пропуску.
За незаконний перетин державного кордону України відносно затриманого складено протокол. Чоловіка поміщено до пункту тимчасового тримання Чопського загону. Його буде передано правоохоронним органам Словаччини у порядку реадмісії.
Наразі тривають необхідні процесуальні заходи.
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