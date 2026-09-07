Втік із російської армії та незаконно перетнув кордон: на Закарпатті затримали росіянина. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Чопського прикордонного загону затримали громадянина Росії, який незаконно перетнув державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Подробиці

Невідому особу виявили приблизно за 400 метрів від державного рубежу. Чоловік рухався з території Словаччини в напрямку України поза встановленими пунктами пропуску. Його вдалося зупинити за допомогою службового собаки.

Затриманим виявився 24-річний громадянин РФ, уродженець чеченської республіки. Він перебував без документів, що посвідчують особу.

Під час проведення перевірочних заходів оперативники встановили, що правопорушник раніше проживав в Чечні. Коли його примусили підписати контракт зі збройними силами Росії та помістили в одну з військових частин, він втік звідти і згодом виїхав за підробленими документами до країн Європи. Там іноземець проживав тривалий час. До України він вирішив потрапити в обхід пунктів пропуску.

За незаконний перетин державного кордону України відносно затриманого складено протокол. Чоловіка поміщено до пункту тимчасового тримання Чопського загону. Його буде передано правоохоронним органам Словаччини у порядку реадмісії.

Наразі тривають необхідні процесуальні заходи.







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