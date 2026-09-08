В Киеве открыли производство из-за проведения посвящения первокурсников во время тревоги. ФОТОрепортаж
Полиция открыла уголовное производство по факту проведения мероприятия со студентами на территории одного из киевских университетов во время воздушной тревоги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Киеве.
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Правоохранителям поступила информация о том, что на территории университета в Дарницком районе столицы во время воздушной тревоги проводится мероприятие со студентами.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции.
Правоохранители предварительно установили, что на открытой территории учебного заведения проводилось посвящение первокурсников в студенты. После объявления воздушной тревоги мероприятие не прервали, а студентов не направили в укрытие.
По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Продолжается установление всех обстоятельств.
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