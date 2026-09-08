У Києві відкрили справу через проведення посвяти першокурсників під час тривоги. ФОТОрепортаж
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом проведення заходу зі студентами на території одного з університетів Києва під час повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.
Подробиці
Інформація про те, що на території університету в Дарницькому районі столиці під час повітряної тривоги проводять захід зі студентами, надійшла правоохоронцям.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.
Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проводилася посвята першокурсників у студенти. Після оголошення повітряної тривоги захід не припинили, а студентів не спрямували до укриття.
За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває встановлення всіх обставин.
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