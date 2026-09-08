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У Києві відкрили справу через проведення посвяти першокурсників під час тривоги. ФОТОрепортаж

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом проведення заходу зі студентами на території одного з університетів Києва під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

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Подробиці

Інформація про те, що на території університету в Дарницькому районі столиці під час повітряної тривоги проводять захід зі студентами, надійшла правоохоронцям.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що на відкритій території навчального закладу проводилася посвята першокурсників у студенти. Після оголошення повітряної тривоги захід не припинили, а студентів не спрямували до укриття.

За фактом події слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває встановлення всіх обставин.

У Києві відкрили справу через проведення посвяти
У Києві відкрили справу через проведення посвяти
У Києві відкрили справу через проведення посвяти

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Київ (17025) Нацполіція (15860) Університет (185) повітряна тривога (1047)
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