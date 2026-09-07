Поліціянт у Києві застрелив чоловіка, який напав на нього під час затримання: той бив свою матір

7 вересня у Києві під час виклику про домашнє насильство правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю — обставини події встановлюються.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Обставини інциденту

Правоохоронці Солом'янського управління поліції прибули на виклик за фактом домашнього насильства. За отриманою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір.

Зазначається, що під час зʼясування ситуації порушник кинувся на правоохоронця, унаслідок чого працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник помер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Киянин кинув гранату під ноги боржнику: поранено 5 людей, нападнику загрожує довічне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розслідування

На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки та ДБР.

Читайте також: 18-річний хлопець убив матір, поки вона спала, і зняв це на телефон на Закарпатті: його затримали. ФОТО