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Новини Домашнє насилля Вбивство у Києві Напад на поліціянтів
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Поліціянт у Києві застрелив чоловіка, який напав на нього під час затримання: той бив свою матір

зброя,пістолет

7 вересня у Києві під час виклику про домашнє насильство правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю — обставини події встановлюються.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

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Обставини інциденту

Правоохоронці Солом'янського управління поліції прибули на виклик за фактом домашнього насильства. За отриманою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір.

Зазначається, що під час зʼясування ситуації порушник кинувся на правоохоронця, унаслідок чого працівник поліції застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник помер.

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Розслідування

  • На місці події працюють слідчо-оперативна група, представники внутрішньої безпеки та ДБР.

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Київ (16972) насилля (328) Нацполіція (15854) вбивство (3395)
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Топ коментарі
+21
якийсь правильний поліціянт, такі в меншості.
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07.09.2026 19:41 Відповісти
+9
зароби, та й матимеш... привикли шаровики, що їм держава щось винна...
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07.09.2026 19:45 Відповісти
+7
безоружного застрелили ненавчені? не виправдовую неадеквата, кажу що ненавчених не навчили затримувати злочинців. нахріна їх по десять штук на виклик приїждає?
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07.09.2026 19:42 Відповісти

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