Полицейский в Киеве застрелил мужчину, напавшего на него во время задержания: тот избивал свою мать

7 сентября в Киеве во время выезда по вызову о домашнем насилии сотрудник правоохранительных органов применил табельное огнестрельное оружие — обстоятельства происшествия устанавливаются.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстоятельства инцидента

Сотрудники Соломенского управления полиции прибыли на вызов по факту домашнего насилия. По полученной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать.

Отмечается, что во время выяснения ситуации нарушитель набросился на правоохранителя, в результате чего сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие. Нападавший скончался.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевлянин бросил гранату под ноги должнику: ранены 5 человек, нападавшему грозит пожизненное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Расследование

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, представители внутренней безопасности и ГБР.

Читайте также: 18-летний парень убил мать, пока она спала, и снял это на телефон в Закарпатье: его задержали. ФОТО