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Новости Домашнее насилие Убийство в Киеве Нападение на полицейских
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Полицейский в Киеве застрелил мужчину, напавшего на него во время задержания: тот избивал свою мать

оружие, пистолет

7 сентября в Киеве во время выезда по вызову о домашнем насилии сотрудник правоохранительных органов применил табельное огнестрельное оружие — обстоятельства происшествия устанавливаются.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства инцидента

Сотрудники Соломенского управления полиции прибыли на вызов по факту домашнего насилия. По полученной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать.

Отмечается, что во время выяснения ситуации нарушитель набросился на правоохранителя, в результате чего сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие. Нападавший скончался.

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Расследование

  • На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, представители внутренней безопасности и ГБР.

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Киев (27384) насилие (428) Нацполиция (17641) убийство (6813)
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Топ комментарии
+13
якийсь правильний поліціянт, такі в меншості.
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07.09.2026 19:41 Ответить
+6
безоружного застрелили ненавчені? не виправдовую неадеквата, кажу що ненавчених не навчили затримувати злочинців. нахріна їх по десять штук на виклик приїждає?
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07.09.2026 19:42 Ответить
+5
зароби, та й матимеш... привикли шаровики, що їм держава щось винна...
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07.09.2026 19:45 Ответить

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