Полицейский в Киеве застрелил мужчину, напавшего на него во время задержания: тот избивал свою мать
7 сентября в Киеве во время выезда по вызову о домашнем насилии сотрудник правоохранительных органов применил табельное огнестрельное оружие — обстоятельства происшествия устанавливаются.
Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства инцидента
Сотрудники Соломенского управления полиции прибыли на вызов по факту домашнего насилия. По полученной информации, сын избивал и пытался задушить свою мать.
Отмечается, что во время выяснения ситуации нарушитель набросился на правоохранителя, в результате чего сотрудник полиции применил табельное огнестрельное оружие. Нападавший скончался.
Расследование
- На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, представители внутренней безопасности и ГБР.
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