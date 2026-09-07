Киевлянин бросил гранату под ноги должнику: ранены 5 человек, нападавшему грозит пожизненное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские Киева задержали мужчину, который бросил боевую гранату под ноги своему товарищу из-за непогашенного долга.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.
Есть раненые
Как отмечается, инцидент произошел 4 сентября на улице Чернобыльской в Святошинском районе столицы. Тогда в полицию поступило сообщение о взрыве боеприпаса в парке, в результате чего пять граждан получили ранения.
Как установили полицейские, 55-летний нарушитель вечером прибыл в квартиру своего 56-летнего знакомого с требованием вернуть ему деньги. Во время последующего конфликта на улице злоумышленник достал гранату и бросил ее под ноги должнику.
"В результате взрыва оба мужчины получили осколочные ранения ног и живота и были доставлены в реанимацию. Кроме того, пострадали трое местных жителей, которые находились неподалеку на скамейке: 21-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 27 и 38 лет. Двум из них медики оказали помощь на месте, ещё одного пострадавшего госпитализировали", - отметил начальник Святошинского управления полиции Богдан Замула.
Злоумышленник задержан
Следователи задержали злоумышленника в порядке, предусмотренном статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, а также незаконное обращение с боеприпасами.
Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что мужчина взорвал боеприпас в Святошинском районе Киева: ранены он сам и еще трое человек.
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