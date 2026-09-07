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Новости Фото Подрыв гранаты
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Киевлянин бросил гранату под ноги должнику: ранены 5 человек, нападавшему грозит пожизненное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киева задержали мужчину, который бросил боевую гранату под ноги своему товарищу из-за непогашенного долга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Есть раненые

Как отмечается, инцидент произошел 4 сентября на улице Чернобыльской в Святошинском районе столицы. Тогда в полицию поступило сообщение о взрыве боеприпаса в парке, в результате чего пять граждан получили ранения.

Как установили полицейские, 55-летний нарушитель вечером прибыл в квартиру своего 56-летнего знакомого с требованием вернуть ему деньги. Во время последующего конфликта на улице злоумышленник достал гранату и бросил ее под ноги должнику.

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"В результате взрыва оба мужчины получили осколочные ранения ног и живота и были доставлены в реанимацию. Кроме того, пострадали трое местных жителей, которые находились неподалеку на скамейке: 21-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 27 и 38 лет. Двум из них медики оказали помощь на месте, ещё одного пострадавшего госпитализировали", - отметил начальник Святошинского управления полиции Богдан Замула.

Взрыв гранаты в Киеве
Взрыв гранаты в Киеве
Взрыв гранаты в Киеве
Взрыв гранаты в Киеве

Злоумышленник задержан

Следователи задержали злоумышленника в порядке, предусмотренном статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и под процессуальным руководством Святошинской окружной прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, а также незаконное обращение с боеприпасами.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что мужчина взорвал боеприпас в Святошинском районе Киева: ранены он сам и еще трое человек.

Автор: 

взрывчатка (910) граната (1100) Киев (27425) Нацполиция (17646)
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Топ комментарии
+7
Ні борг забрати, ні боржника покарати, нікчема тільки Українцям шкоди наробив!! Руки із сраки виросли?? Неук - ухилянт????
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07.09.2026 13:49 Ответить
+2
Цікаво, за яку суму винуватець готовий був вбити?
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07.09.2026 14:11 Ответить
+2
Один такий дорогу не поділив, кинув гранату і поранив людей на зупинці. Жінка отримала інвалідність. Виявився військовим. Ухилянти з гранатами не ходять.
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07.09.2026 14:34 Ответить

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