Киянин кинув гранату під ноги боржнику: поранено 5 людей, нападнику загрожує довічне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який кинув бойову гранату під ноги товаришу через неповернутий борг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є поранені

Як зазначається, подія сталася 4 вересня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі столиці. Тоді до поліції надійшло повідомлення про вибух боєприпасу у парку, внаслідок чого п’ятеро громадян зазнали поранення.

Як встановили поліцейські, 55-річний порушник увечері прибув до помешкання свого 56-річного знайомого з вимогою повернути йому гроші. Під час подальшого конфлікту на вулиці зловмисник дістав гранату та кинув її під ноги боржнику.

Також читайте: СБУ та Нацполіція викрили п’ять каналів збуту зброї та вибухівки в Україні. ФОТОрепортаж

"Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали осколкові поранення ніг та живота й були доставлені до реанімації. Крім того, постраждали троє місцевих мешканців, які перебували неподалік на лавці: 21-річна дівчина та двоє чоловіків, віком 27 та 38 років. Двом із них медики надали допомогу на місці, ще одного потерпілого госпіталізували" - зазначив начальник Святошинського управління поліції Богдан Замула.









Зловмисника затримано

Слідчі затримали зловмисника в порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, а також незаконне поводження з боєприпасами.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає довічне позбавлення волі.

Читайте: За підрив гранати під час сварки жителя Харківщини засудили до 14 років: прокуратура вимагає довічного

Що передувало?