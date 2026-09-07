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Новини Фото Підрив гранати
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Киянин кинув гранату під ноги боржнику: поранено 5 людей, нападнику загрожує довічне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який кинув бойову гранату під ноги товаришу через неповернутий борг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Є поранені

Як зазначається, подія сталася 4 вересня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі столиці. Тоді до поліції надійшло повідомлення про вибух боєприпасу у парку, внаслідок чого п’ятеро громадян зазнали поранення.

Як встановили поліцейські, 55-річний порушник увечері прибув до помешкання свого 56-річного знайомого з вимогою повернути йому гроші. Під час подальшого конфлікту на вулиці зловмисник дістав гранату та кинув її під ноги боржнику.

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"Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали осколкові поранення ніг та живота й були доставлені до реанімації. Крім того, постраждали троє місцевих мешканців, які перебували неподалік на лавці: 21-річна дівчина та двоє чоловіків, віком 27 та 38 років. Двом із них медики надали допомогу на місці, ще одного потерпілого госпіталізували" - зазначив начальник Святошинського управління поліції Богдан Замула.

підрив гранати в Києві
підрив гранати в Києві
підрив гранати в Києві
підрив гранати в Києві

Зловмисника затримано

Слідчі затримали зловмисника в порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, а також незаконне поводження з боєприпасами.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає довічне позбавлення волі.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що чоловік підірвав боєприпас у Святошинському районі Києва: поранений він та ще троє людей.

Автор: 

вибухівка (528) граната (888) Київ (17017) Нацполіція (15859)
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Топ коментарі
+7
Ні борг забрати, ні боржника покарати, нікчема тільки Українцям шкоди наробив!! Руки із сраки виросли?? Неук - ухилянт????
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07.09.2026 13:49 Відповісти
+2
Цікаво, за яку суму винуватець готовий був вбити?
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07.09.2026 14:11 Відповісти
+2
Один такий дорогу не поділив, кинув гранату і поранив людей на зупинці. Жінка отримала інвалідність. Виявився військовим. Ухилянти з гранатами не ходять.
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07.09.2026 14:34 Відповісти

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