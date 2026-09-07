Киянин кинув гранату під ноги боржнику: поранено 5 людей, нападнику загрожує довічне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські Києва затримали чоловіка, який кинув бойову гранату під ноги товаришу через неповернутий борг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.
Є поранені
Як зазначається, подія сталася 4 вересня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі столиці. Тоді до поліції надійшло повідомлення про вибух боєприпасу у парку, внаслідок чого п’ятеро громадян зазнали поранення.
Як встановили поліцейські, 55-річний порушник увечері прибув до помешкання свого 56-річного знайомого з вимогою повернути йому гроші. Під час подальшого конфлікту на вулиці зловмисник дістав гранату та кинув її під ноги боржнику.
"Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали осколкові поранення ніг та живота й були доставлені до реанімації. Крім того, постраждали троє місцевих мешканців, які перебували неподалік на лавці: 21-річна дівчина та двоє чоловіків, віком 27 та 38 років. Двом із них медики надали допомогу на місці, ще одного потерпілого госпіталізували" - зазначив начальник Святошинського управління поліції Богдан Замула.
Зловмисника затримано
Слідчі затримали зловмисника в порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинений у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, а також незаконне поводження з боєприпасами.
Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає довічне позбавлення волі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що чоловік підірвав боєприпас у Святошинському районі Києва: поранений він та ще троє людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль