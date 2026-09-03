За підрив гранати під час сварки жителя Харківщини засудили до 14 років: прокуратура вимагає довічного

49-річного жителя Лозової на Харківщині засудили до 14 років ув’язнення за підрив бойової гранати під час конфлікту. Внаслідок вибуху 39-річний чоловік помер, а 17-річний підліток втратив око. Прокуратура вважає вирок надто м’яким і готує апеляцію, в якій вимагатиме довічного позбавлення волі.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

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Кинув гранату під ноги опоненту

Подія сталася ввечері 10 жовтня 2025 року в Лозовій. За даними прокуратури, чоловік у стані алкогольного сп’яніння прийшов до складських приміщень з’ясовувати стосунки із сином орендодавиці через фінансові претензії.

Разом із його опонентом у приміщенні перебував 17-річний помічник.

Під час сварки чоловік дістав заздалегідь заховану під столом бойову гранату РГН, привів її у готовність та кинув під ноги опоненту.

Вибухом тяжко поранило всіх трьох. 39-річний чоловік наступного дня помер у реанімації. Підліток зазнав травм обличчя та черепа і втратив око.

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Ще одну гранату зберігав удома

Як встановив суд, до цього засуджений знайшов і привласнив дві ручні осколкові гранати. Одну він заховав у складському приміщенні, а другу зберігав під диваном у своїй квартирі.

Під час обшуку правоохоронці вилучили вдома бойову гранату Ф-1.

У суді чоловік вини не визнав та заперечував свою причетність до вибуху. Водночас, за даними прокуратури, його вину підтвердили досліджені судом докази.

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Прокуратура вимагатиме довічного

Суд визнав чоловіка винним в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, умисному вбивстві способом, небезпечним для життя багатьох осіб, а також незаконному поводженні з бойовими припасами.

Йому призначили 14 років позбавлення волі. На вирок обвинувачений очікував під вартою.

Прокуратура вже заявила, що не погоджується з таким покаранням через його м’якість та готує апеляційну скаргу.

"Прокуратура не погоджується з призначеним покаранням через його м’якість і вже готує апеляційну скаргу, у якій наполягатиме на довічному", – зазначили у відомстві.

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