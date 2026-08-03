Військовий у СЗЧ кинув гранату в групу підлітків на Одещині: поранено 13-річного хлопця. ФОТОрепортаж

Військовий, який перебував у СЗЧ, кинув гранату в групу підлітків у місті Подільськ на Одещині. Поранення дістав 13-річний хлопець.

Про це повідомили у поліції Одещини, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що 51-річний військовослужбовець у статусі СЗЧ, перебуваючи в стані сп’яніння поблизу одного з місцевих ліцеїв, почав зневажливо висловлюватися на адресу підлітків, які в той час перебували біля навчального закладу.

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"Чоловік спровокував сварку та нецензурно лаявся, демонстрував предмет, зовні схожий на гранату, та зухвало погрожував застосувати його. Попри зауваження перехожих, чоловік не припинив своїх протиправних дій. Згодом він кинув вибуховий предмет у бік місця, де перебували підлітки", - йдеться в повідомленні.

13-річний хлопець дістав поранення, медичну допомогу йому надали на місці. Госпіталізація не знадобилася. Остаточний характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить призначена поліцейськими судово-медична експертиза.





Затримання

Того ж вечора правоохоронці розшукали зловмисника неподалік від місця події. Перевірка на стан сп’яніння показала, що він був нетверезий.

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Чоловіка затримали та повідомили про підозру.

"Йдеться про хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та було вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень", - зазначили у поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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