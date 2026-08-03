Военнослужащий в СОЧ бросил гранату в группу подростков на Одесчине: ранен 13-летний мальчик. ФОТОрепортаж

Военнослужащий, находившийся в отпуске по личным обстоятельствам, бросил гранату в группу подростков в городе Подольск Одесской области. Ранение получил 13-летний мальчик.

Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Известно, что 51-летний военнослужащий в статусе СОЧ, находясь в состоянии опьянения возле одного из местных лицеев, начал пренебрежительно высказываться в адрес подростков, которые в тот момент находились возле учебного заведения.

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"Мужчина спровоцировал ссору и нецензурно ругался, демонстрировал предмет, внешне похожий на гранату, и дерзко угрожал применить его. Несмотря на замечания прохожих, мужчина не прекратил своих противоправных действий. Впоследствии он бросил взрывной предмет в сторону места, где находились подростки", — говорится в сообщении.

13-летний подросток получил ранение, ему оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Окончательный характер и степень тяжести телесных повреждений установит назначенная полицией судебно-медицинская экспертиза.





Задержание

В тот же вечер правоохранители разыскали злоумышленника неподалеку от места происшествия. Проверка на состояние опьянения показала, что он был нетрезв.

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Мужчину задержали и сообщили о подозрении.

"Речь идет о хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью и совершенном с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений", — отметили в полиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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