Военнослужащий в СОЧ бросил гранату в группу подростков на Одесчине: ранен 13-летний мальчик. ФОТОрепортаж
Военнослужащий, находившийся в отпуске по личным обстоятельствам, бросил гранату в группу подростков в городе Подольск Одесской области. Ранение получил 13-летний мальчик.
Об этом сообщили в полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Известно, что 51-летний военнослужащий в статусе СОЧ, находясь в состоянии опьянения возле одного из местных лицеев, начал пренебрежительно высказываться в адрес подростков, которые в тот момент находились возле учебного заведения.
"Мужчина спровоцировал ссору и нецензурно ругался, демонстрировал предмет, внешне похожий на гранату, и дерзко угрожал применить его. Несмотря на замечания прохожих, мужчина не прекратил своих противоправных действий. Впоследствии он бросил взрывной предмет в сторону места, где находились подростки", — говорится в сообщении.
13-летний подросток получил ранение, ему оказали медицинскую помощь на месте. Госпитализация не потребовалась. Окончательный характер и степень тяжести телесных повреждений установит назначенная полицией судебно-медицинская экспертиза.
Задержание
В тот же вечер правоохранители разыскали злоумышленника неподалеку от места происшествия. Проверка на состояние опьянения показала, что он был нетрезв.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении.
"Речь идет о хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью и совершенном с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений", — отметили в полиции.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
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