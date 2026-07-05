Военнослужащий в СОЧ применил гранату во время проверки документов в Одесской области: пострадали двое правоохранителей, - Нацполиция

Полицейские выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел сегодня, 5 июля, в Подольском районе Одесской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Предварительно установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения. Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СОЧ.

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Угрожал гранатой

Впоследствии мужчина достал гранату и начал угрожать её применением. Через мгновение раздался взрыв.

Сообщается, что в результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

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