Военнослужащий в СОЧ применил гранату во время проверки документов в Одесской области: пострадали двое правоохранителей, - Нацполиция
Полицейские выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел сегодня, 5 июля, в Подольском районе Одесской области.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Предварительно установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения. Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СОЧ.
Угрожал гранатой
Впоследствии мужчина достал гранату и начал угрожать её применением. Через мгновение раздался взрыв.
Сообщается, что в результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.
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Йому з приблудами95, не на часі вимоги Конституції України щодо виконання свох обов'язків у сфері заходів мобілізації Держави!?!.
Безкарність за злочини проти Конституції осіб на посадах, породжує смерть Українців!
Дерсекретарі та їх численні заступники в КМУ і ЦОВВ, з 2014 року і по 2026 рік, можуть це засвідчити у ГПУ та ДБР, поки ще, як свідки!!