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Новости Подрыв гранаты
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Военнослужащий в СОЧ применил гранату во время проверки документов в Одесской области: пострадали двое правоохранителей, - Нацполиция

В Одесской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения взорвал гранату

Полицейские выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел сегодня, 5 июля, в Подольском районе Одесской области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Предварительно установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения. Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СОЧ.

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Угрожал гранатой

Впоследствии мужчина достал гранату и начал угрожать её применением. Через мгновение раздался взрыв.

Сообщается, что в результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

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Автор: 

граната (1056) Одесская область (4417) Нацполиция (17039) Подольский район (6)
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Топ комментарии
+11
А рецедевіст Зеленський, все зайнятий переховуванням ОЗУ кабміндічів з єрмаком і К??
Йому з приблудами95, не на часі вимоги Конституції України щодо виконання свох обов'язків у сфері заходів мобілізації Держави!?!.
Безкарність за злочини проти Конституції осіб на посадах, породжує смерть Українців!
Дерсекретарі та їх численні заступники в КМУ і ЦОВВ, з 2014 року і по 2026 рік, можуть це засвідчити у ГПУ та ДБР, поки ще, як свідки!!
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05.07.2026 14:09 Ответить
+9
а могли б на фронті воювати, захищати Батьківщину від бурятів з орками.
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05.07.2026 14:15 Ответить
+9
Вони хоч були навчені, чи прям з шкільної парти - і зразу у мусора.
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05.07.2026 14:56 Ответить

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